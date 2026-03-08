Güney Kore'deki ABD üssünde "Orta Doğu hareketliliği" iddiası

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, Güney Kore'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uçuş takip sitesi Flightradar24'te yer alan verilere göre, Seul'ün güneyindeki Pyeongtaek'te bulunan Osan Hava Üssü'nde geçtiğimiz aydan bu yana faaliyet gösteren ABD'ye ait C-5 ve C-17 tipi nakliye uçakları, çarşamba ile cumartesi günleri arasında üsten ayrıldı.

C-17 nakliye uçaklarının rutin görevler kapsamında ABD askeri varlıklarını ve personelini taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, C-5 nakliye uçaklarının ülkeye gelişinin ise nadir bir gelişme olarak değerlendirdi.

USKF yorum yapmaktan kaçındı

Üste yaşanan hareketlilik, ABD Kore Kuvvetleri'nin (USFK) geçtiğimiz hafta Osan Hava Üssü'ne getirilen Patriot füze savunma sistemlerini Orta Doğu'ya konuşlandırma hazırlığında olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi. USFK ve Güney Kore Savunma Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Üsteki hareketlilik tartışmalara yol açmıştı

Güney Kore basını, ülkenin farklı bölgelerindeki Patriot füze savunma sistemlerinin geçtiğimiz hafta Osan Hava Üssü'ne getirildiğini duyurmuştu. USFK'nın Güney Kore'deki askeri varlıklarını Orta Doğu'ya konuşlandırabileceği iddia edilmişti.