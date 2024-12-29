Güney Kore'deki uçağın duvara çarpma anı kamerada! (Video)

Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 120 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza sonrasında alevlere teslim olan uçağa ait görüntüler amatör kameralara yansıdı. Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, kurtarma çalışmaları için gereken tüm çabanın gösterilmesi talimatını verdi.

Korkunç patlama

Duvara çarpmasıyla büyük patlama meydana geldi

Güney Kore'de Jeju Air'e ait 7C 2216 sefer sayılı uçak, Muan Havalimanı'na inişi sırasında dış duvara çarptı. Bangkok'tan gelen uçakta 181 kişi bulunuyordu. Feci kazada en az 47 kişi hayatını kaybederken, iki kadın mürettebat ve bir erkek yolcu olmak üzere yalnızca iki kişinin kurtarıldığı bildirildi. İtfaiye yetkilileri, uçağın iniş takımlarında arıza tespit edildiğini açıkladı. Öte yandan, kazanın havaalanında bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, uçağın pistte sürüklendikten sonra duvara çarpmasıyla oluşan büyük patlama anı net bir şekilde görülüyor.