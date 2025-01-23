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Güney Kore’den ABD’ye 1 milyon dolarlık yangın yardımı

Güney Kore hükümeti, ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles’ta çıkan orman yangınlarından etkilenen bölgelere 1 milyon dolarlık insani yardım sağlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Güney Kore’den ABD’ye 1 milyon dolarlık yangın yardımı
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ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles’ta 7 Ocak’ta başlayan ve büyük bir yıkıma neden olan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken Güney Kore’den ABD’ye yardım eli uzandı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yangınlardan etkilenen bölgelere yardım kuruluşları aracılığıyla 1 milyon dolarlık insani yardım sağlanacağı belirtilerek, “Söz konusu yardımın, felaketten etkilenen bölgelerdeki halkın karşılaştığı zorlukları aşmasına ve hızla normal hayata dönmesine yardımcı olmasını umuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

28 kişi hayatını kaybetmişti

Los Angeles’taki yangında 7 Ocak’ta başlayan Palisades ve Eaton orman yangınları en az 28 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş, 16 bini aşkın yapı kullanılamaz hale gelmişti. Toplamda 37 bin dönümden fazla alan da küle dönmüştü.

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