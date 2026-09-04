Güney Kore’den enerjide dev birleşme hamlesi: 109 kamu kurumu yeniden yapılanacak

Güney Kore, artan elektrik talebi karşısında maliyetleri aşağı çekmek ve ülkenin rekabet gücünü desteklemek amacıyla kamu enerji ve ulaştırma şirketlerinde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya hazırlanıyor. Plan doğrultusunda benzer işlevlere sahip kurumların birleştirilmesi, iştiraklerin ve küçük ölçekli kuruluşların daha büyük yapılar altında toplanması hedefleniyor. Düzenleme toplam 109 kamu kurumunu, başka bir ifadeyle kamu kuruluşlarının yaklaşık yüzde 20’sini kapsıyor.

Enerji şirketleri tek çatı altında toplanacak

Yeniden yapılanmanın en dikkat çekici adımlarından biri enerji sektöründe gerçekleşecek. Korea National Oil Corp. ile Korea Gas Corp. birleştirilecek. Korea Electric Power Corp.’un beş iştiraki de tek bir yapı altında toplanacak. Böylece benzer faaliyetlerin bir araya getirilmesi ve parçalı yapının azaltılması amaçlanıyor.

Kömür şirketi tasfiye edilecek, limanlar konsolide edilecek

Tüm madenlerini kapatan Korea Coal Corp. için tasfiye süreci uygulanacak. Bunun yanı sıra dört bölgesel liman işletmesinin de tek bir yapı altında konsolide edilmesi planlanıyor. Yeniden yapılanma kapsamında kamu kurumlarının temel görevlerine odaklanması hedeflenirken, birbiriyle örtüşen ve gereksiz görülen işlevlerin azaltılması öngörülüyor. Temel faaliyetler dışında kalan alanlardan çıkılması ve dağınık çalışmaların birleştirilmesi de planın unsurları arasında yer alıyor.

Artan elektrik talebi planın merkezinde

Yeniden yapılanmanın hedeflerinden biri de yapay zekâ ve yarı iletken sektörlerinden kaynaklanan yükselen enerji talebinin karşılanması. Devlete ait KEPCO ise artan yakıt maliyetleriyle tüketicilere ve büyüyen teknoloji sektörüne uygun fiyatlı elektrik sunma politikası arasında denge kurmakta zorlanıyor. Orta Doğu’daki savaş ve Hürmüz Boğazı’nın neredeyse kapanması da petrol ve doğal gaz tedarikindeki kesintiler nedeniyle enerji maliyetleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Birleşmeler için süreç hızlandırılacak

Maliye ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Heo Jang, kamu kurumlarının asli sorumluluklarına yoğunlaşabilmesi için örtüşen ve gereksiz faaliyetlerin azaltılacağını söyledi. Heo Jang ayrıca temel olmayan faaliyetlerden çıkılacağını ve parçalı çalışmaların entegre edileceğini belirtti. Yasama değişikliği gerektirmeyen birleşme ve kapatma işlemlerinin hızlı şekilde başlatılması planlanıyor. Yasa veya düzenleme değişikliği gerektiren adımlar için ise Ulusal Meclis, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla birlikte çalışılacak.

Hükümet, yeniden yapılanma sürecinde kamu kurumlarında çalışan personelin ücret ve çalışma koşullarının da korunacağını açıkladı.

Asya’da enerji maliyeti baskısı büyüyor

Asya genelinde yüksek yakıt maliyetleri, enflasyonun yükselmesi ve ekonomik büyümenin baskı altında kalması riskini artırıyor. Japonya, hane halkı ve işletmelerin elektrik faturalarını sübvanse ederken Tayland ise veri merkezlerine yönelik ayrı bir elektrik tarifesini değerlendirmeye alıyor.