  Güney Kore'den Hürmüz Boğazı için ABD'ye destek sinyali
Güney Kore’den Hürmüz Boğazı için ABD’ye destek sinyali

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanması için Washington'un girişimine aşamalı olarak katkı sağlamayı değerlendireceklerini kaydetti.

Güney Kore'den Hürmüz Boğazı için ABD'ye destek sinyali
Savunma Bakanı Ahn, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Washington'da hafta başında yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ahn, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanması için sürece katılma ve katkı sunma yollarını gözden geçireceklerini Hegseth'e ilettiğini belirtti.

Destek kapsamında personel gönderimi, bilgi paylaşımı ve askeri kaynak sağlanması gibi seçeneklerin değerlendirildiğini ifade eden Ahn, tarafların Güney Kore ordusunun doğrudan katılımına ilişkin ayrıntılı görüşme gerçekleştirmediğini aktardı.

Ahn, hukuki prosedürlere uygun olarak ele alınması gereken bazı konular olduğuna işaret etti.

