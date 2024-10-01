Güney Kore’den Kuzey Kore'ye göz dağı! Yeraltı sığınaklarına ulaşabilecek en güçlü füzesini tanıttı

Güney Kore, Kuzey Kore'ye en güçlü balistik füzesi ile meydan okudu. Orduya ait tüm silahlarını görkemli bir törenle tanıtan Güney Kore, Kuzey Kore’ye göz dağı verdi.

Güney Kore Silahlı Kuvvetler Günü töreni ile yeraltı sığınaklarına ulaşabilecek en güçlü füzesini tanıtırken, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-Yeol da Kuzey Kore’ye uyarıda bulundu.

Güney Kore gövde gösterisi yaptı

Güney Kore'nin Salı günü Kuzey Kore'ye yönelik gövde gösterisi ve uyarısı, kuzeydeki rakibinin kasım ayında yapılacak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimleri öncesinde uranyum zenginleştirme tesisini ifşa ederek ve füze denemeleri yaparak bölgesel düşmanlıkları arttırmasının ardından geldi.

“Nükleer silah kullanmaya kalkışırsa ezici yanıtla karşılaşacaktır”

EuroNews'in haberine göre, Yoon Suk Yeol, başkent Seul yakınlarındaki bir askeri havaalanında toplanan binlerce askere, "Kuzey Kore nükleer silah kullanmaya kalkışırsa, ordumuzun ve (Güney Kore)-ABD ittifakının kararlı ve ezici yanıtıyla karşılaşacaktır," dedi. "O gün Kuzey Kore rejiminin sonu olacaktır."

Yoon, "Kuzey Kore rejimi, nükleer silahların kendilerini koruyacağı yanılgısından vazgeçmelidir" dedi.

340 askeri teçhizat ve silah sergilendi

Tören sırasında Güney Kore ordusu yaklaşık 340 askeri teçhizat ve silah sistemi sergiledi. Bunlar arasında, gözlemcilerin yaklaşık sekiz ton (7,257 kilo) konvansiyonel savaş başlığı taşıyabildiğini ve bu başlığın toprağın derinliklerine nüfuz ederek Kuzey Kore'deki yeraltı sığınaklarını yok edebileceğini söylediği en güçlü Hyunmoo-5 balistik füzesi de vardı. Güney Kore bu füzeyi ilk kez ifşa etmiş oldu.

En gelişmiş uçaklar havalandı

ABD, Asyalı müttefikine olan güvenlik taahhüdünün açık bir göstergesi olarak tören sırasında uzun menzilli bir B-1B bombardıman uçağı uçurdu. Güney Kore de en gelişmiş savaş uçaklarından bazılarını havalandırdı.

Sokaklarda geçit töreni düzenlenecek

Salı gününün ilerleyen saatlerinde Güney Kore, ordunun moralini yükseltme ve Kuzey Kore'nin olası saldırılarına karşı caydırıcılık kabiliyetini gösterme çabalarının bir parçası olarak başkent Seul sokaklarında askerleri ve silahlarıyla geçit töreni düzenleyecek.

Ayrıca salı günü Güney Kore, yetkililerin Güney Kore'nin konvansiyonel yeteneklerini ABD'nin nükleer silahlarıyla entegre ettiğini belirttiği stratejik komutanlığını başlattı. Güney Kore'nin nükleer silahı bulunmuyor.

Kuzey Kore'nin nükleer programı için ABD ile ittifak kurdu

Muhafazakâr Yoon, 2022'de göreve geldiğinden bu yana Kuzey Kore'nin ilerleyen nükleer programıyla başa çıkmak için ABD ile daha güçlü bir askeri ittifakı ve Seul-Washington-Tokyo üçlü güvenlik işbirliğini güvenlik politikalarının merkezine koydu.

Kuzey Kore provokatif füze denemeleri yapıyor

Son yıllarda Kuzey Kore provokatif füze denemeleri gerçekleştirdi ve Güney Kore ve ABD ile olası çatışmalarda önleyici olarak nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu.

Geçtiğimiz ay, Kuzey Kore'nin nükleer silahlar için uranyum zenginleştirmeye yönelik gizli bir tesisin fotoğraflarını yayınlamasının ardından rejimin bomba programına ilişkin endişeler daha da arttı. Bu, Kuzey Kore'nin 2010 yılında Amerikalı akademisyenleri ziyaret eden ülkenin ana Yongbyon nükleer kompleksindeki bir tesisi göstermesinden bu yana ilk kez bir uranyum zenginleştirme tesisini tanıtmasıydı.

Güney Koreli yetkililer, Kuzey'in ABD seçimleri öncesinde provokatif silah denemeleriyle gerilimi daha da tırmandırarak yeni ABD hükümetiyle gelecekte yürüteceği diplomaside elindeki kozları arttırmaya çalışacağını öne sürüyor.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin genişletilmiş bir nükleer cephaneliğin, kapsamlı yaptırımların hafifletilmesi gibi daha büyük ABD tavizleri kazanmasına yardımcı olacağını düşündüğünü belirtiyor.

Kuzey Kore ABD’yi tehdit etti

Kuzey Kore Savunma Bakan Yardımcısı Kim Kang Il, ABD'yi Güney Kore'ye geçici olarak güçlü askeri varlıklar konuşlandırdığı için eleştirdi ve güçlü yanıtlar verme sözü verdi. Nükleer güçle çalışan bir ABD denizaltısının son ziyaretine ve salı günkü B-1B uçuşuna atıfta bulundu.

Kim, Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesine açık bir gönderme olan "güçlü savaş caydırıcılığını" güçlendirmekle ve ABD anakarasının güvenliğine yönelik güvenlik endişelerini körüklemek için belirtilmemiş adımlar atmakla tehdit etti.

Gözlemciler, Kim'in yorumlarının Kuzey Kore'nin ABD anakarasına ulaşabilecek kıtalararası bir balistik füze denemesi yapmayı düşünebileceğini ima ettiğini söylüyor.