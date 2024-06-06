Güney Kore'den Kuzey Kore'ye misilleme: Gerginlik tırmanıyor
Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerginlik, son günlerde Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK) adlı bir grubun Kuzey Kore'ye propaganda balonları göndermesiyle yeni bir boyut kazandı.
Güney Koreli aktivistler, misilleme olarak Kuzey Kore'ye propaganda malzemeleri taşıyan 10 balon gönderdiklerini açıkladı.
Gerilim her geçen gün artıyor
Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK), Başkanı Park Sang-hak, bugün sabaha karşı Seul'ün kuzeyindeki Pocheon şehrinden uçurulan balonların 200 bin propaganda broşürü, dolar banknotları ve içinde K-pop şarkıları yüklü olan USB bellekler taşıdığını söyledi.
"Tehditlere boyun eğmeyeceğiz"
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ise, "Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı tetikte olacaklarını belirten Yoon, "Askeri hazırlığımızı sürdürecek ve provokasyonlara kararlı ve ezici bir şekilde karşılık vereceğiz." dedi.