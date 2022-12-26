Güney Kore'den Kuzey'e uyarı ateşi

Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait bazı insan hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

Güney Koreli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ihlalin ardından uyarı ateşi açıldığı bildirildi.

Açıklamada, İHA'lara müdahale eden Güney Kore jetinin kaza geçirdiği belirtilirken, can kaybı veya hasar bilgisi verilmedi.

Bunun, 2017'den sonra İHA'lar tarafından yapılan ilk hava sahası ihlali olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili Kuzey Kore tarafından henüz açıklama yapılmadı.