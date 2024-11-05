Güney Kore'den Meta'ya 16 milyon dolar para cezası

Güney Kore Kişisel Bilgilerin Korunması Komisyonu, Meta'nın faaliyetlerine ilişkin dört yıl süren bir soruşturma yürüttü.

Komisyon, Meta'nın Temmuz 2018'den Mart 2022'ye kadar yaklaşık 980 bin Facebook kullanıcısının dini ve siyasi görüşü de dahil olmak üzere kişisel verilerini yasa dışı olarak topladığını tespit etti.

Verileri 4 bin reklam şirketiyle paylaşıyor

Meta'nın kullanıcılarının takip ettikleri sayfaları analiz ederek topladığı verileri, yaklaşık 4 bin reklam şirketiyle paylaştığı belirtildi.

İncelemelerin ardından Komisyon, Meta'ya yaklaşık 16 milyon dolar ceza kesti.

Güney Kore, kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip ettikleri ve verilerini hedeflenmiş reklamlar için kullandıkları gerekçesiyle 2022'de de Meta'ya 72 milyon dolar para cezası vermişti.