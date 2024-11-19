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Güney Kore’den Telegram’a müdahale: Reşit olmayan kullanıcılar için yetkili atandı

Güney Koreli yetkililer, "sahte içerikli cinsel görüntülerin yayıldığı" Telegram platformunda, yöneticilerin reşit olmayan kullanıcıların yasa dışı içeriklerden korunması için talep üzerine bir yetkili atadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Güney Kore’den Telegram’a müdahale: Reşit olmayan kullanıcılar için yetkili atandı
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore İletişim Komisyonu (KCC), son dönemde ülkenin gündeminde olan "deepfake" olayları nedeniyle yapılan başvuru üzerine, Telegram'ın attığı adımlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Güney Kore'nin talebi üzerine Telegram'ın, e-posta ile çağrı merkezi kurduğu ve yasa dışı ve telif hakkını ihlal eden içeriklerin yayılmasına karşın adım atacağı aktarıldı.

Telegram'ın, reşit olmayan kullanıcıların, "yasa dışı içeriklerden" korunması için bir yetkili atadığı belirtilen açıklamada, platformda "sahte cinsel içerikli görüntülerin ve diğer yasa dışı içeriklerin" yayılmasının önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Güney Kore'de "deepfake" olayları

Güney Kore'de, okul ve üniversitelerle bağlantılı bazı sohbet gruplarında çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu birçok mağdurun "deepfake" adlı yöntem aracılığıyla manipüle edilen ses ve görüntülerini içeren "cinsel içerikli" videoların yayıldığı tespit edilmişti.

Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo, bu görüntülerin yayıldığı Telegram'a "suça yataklık etme" gerekçesiyle ön soruşturma açıldığını açıklamıştı.

Güney Kore İletişim Standartları Komisyonu (KCSC) yetkilileriyle bir araya gelen Telegram yetkilileri, sorunun ciddiyetinin farkında olduklarını belirtmiş, bu tür yasa dışı materyallere karşı sıkı önlemler dahil "sıfır tolerans politikası" uygulanacağı sözü vermişti.

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