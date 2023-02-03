Güney Koreli eski bakana 2 yıl hapis cezası

Güney Kore'de çocuklarının prestijli okullara girebilmesi için nüfuzunu kullanmaktan suçlu bulunan eski Adalet Bakanı Cho Kuk, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Cho'ya kızlarının tıp fakültesine girebilmesi için sahte belgeler ürettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası verdi.

Cho'nun ülkeden kaçma durumunun bulunmadığı ve karısının hali hazırda çocuklarıyla ilgili suçlamalar nedeniyle hapiste olduğunu belirten mahkeme, Cho'nun hemen tutuklanmamasına karar verdi.

Cho'nun ayrıca iş insanlarından rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklanan eski bir Güney Kore Mali Hizmetler Komisyonu yetkilisine yönelik yolsuzluk teftişini engelleyerek görevini kötüye kullanmaktan suçlu bulduğu kaydedildi.

Duruşmanın ardından gazetecilere demeç veren Cho, 7 gün içinde temyize gitmeyi planladığını ve bunu yaparsa en azından temyiz kararına kadar hapse girmeyeceğini söyledi.

Chou, demecinde, "Mahkeme kararlarına karşı temyize gideceğim ve daha samimi argümanlar sunacağım." ifadesini kullandı.

Öte yandan, mahkeme, 4 yıldır hapiste olan Cho'nun eşi Chung Kyung-shim'e ise oğulları ile ilgili benzer suçlamalardan ötürü bir yıl hapis cezası daha verdi.

Eski Güney Kore Adalet Bakanı Cho istifa etmişti

Başkent Seul, haftalarca Cho'ya destek veren hükümet yanlısı göstericiler ile Cho'nun istifasını isteyen hükümet karşıtı göstericilerin eylemlerine sahne olmuştu.

Eylül 2022'de Adalet Bakanlığına atanan Cho'nun eşi, kızı ve oğlu, haklarındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla savcıya birçok kez ifade vermişti.

Cho, 14 Ekim 2022'de yaptığı açıklamada, savcılığın ailesi hakkında "finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık" iddialarıyla ilgili soruşturma yürütmesini gerekçe göstererek görevini bıraktığını belirtmişti.

İstifa eden Cho, "Ailemle ilgili soruşturma nedeniyle insanlardan af diliyorum ancak adalet bakanı olarak reformlarla ilgili elimden geleni yaptım. Artık rolüm bitti." ifadesini kullanmış, her şeyi bir kenara bırakarak zor ve acılı zamanlar geçiren ailesiyle ilgileneceğini kaydetmişti.