Güney Kore'nin kasası çiplerle doldu: Rekor bütçe artışının arkasında yapay zeka var

Güney Kore, küresel yapay zeka yarışının ekonomiye yansıyan etkilerinden yararlanmaya devam ediyor. Yapay zeka uygulamalarında kullanılan gelişmiş bellek çiplerine yönelik talebin artması, ülkenin büyük yarı iletken üreticilerinin kârlarını yükseltirken kamu gelirlerini de önemli ölçüde artırdı.

Hükümetin 2027 bütçe planına göre toplam kamu harcamalarının 821 trilyon wona, yaklaşık 597 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakam, 2026 yılına kıyasla yüzde 12,8'lik artış anlamına geliyor ve yıllık bazda şimdiye kadarki en yüksek yükselişi ifade ediyor.

Vergi gelirlerinde büyük sıçrama

Bütçedeki tarihi artışın en önemli dayanaklarından biri, şirketlerden toplanan vergilerdeki güçlü yükseliş oldu.

Güney Kore'nin toplam vergi gelirinin gelecek yıl yüzde 40,7 artarak 584,4 trilyon wona çıkması bekleniyor. Kurumlar vergisi gelirinin ise iki kattan fazla yükselerek 216,7 trilyon wona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu artışta özellikle yarı iletken sektöründeki olağanüstü kârlılık etkili oldu. Samsung Electronics ve SK Hynix gibi büyük üreticiler, yapay zeka altyapısında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek çiplerine yönelik küresel talebin artmasından önemli ölçüde faydalandı.

Rekor gelir geleceğe aktarılacak

Güney Kore yönetimi, çip sektöründen gelen yüksek vergi gelirlerini yalnızca mevcut harcamalarda kullanmak yerine uzun vadeli yatırımlara yönlendirmeyi planlıyor. Bu amaçla oluşturulan Geleceğe Yanıt Fonu'nun, artan kamu gelirlerinin dalgalanmalara karşı daha istikrarlı biçimde yönetilmesine ve uzun vadeli büyüme projelerinin finanse edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Fonun yapay zeka, yarı iletkenler, gençlere yönelik yatırımlar, eğitim ve bölgesel kalkınma gibi alanlarda kullanılması planlanıyor.

Büyümenin kaynağı yapay zeka talebi

Güney Kore ekonomisinin son dönemdeki güçlü görünümünde küresel yapay zeka yatırımlarının önemli bir payı bulunuyor. Veri merkezleri ve yapay zeka sistemlerine yönelik yatırımların hız kazanması, bu teknolojilerin ihtiyaç duyduğu gelişmiş bellek çiplerine olan talebi artırıyor. Güney Kore'nin önde gelen üreticileri de bu yükselen talepten doğrudan yararlanıyor. Hükümet ise ortaya çıkan yüksek vergi gelirlerini yapay zeka ve yarı iletken teknolojileri başta olmak üzere geleceğin sektörlerine aktararak ekonomik büyümeyi daha uzun vadeli bir zemine taşımayı amaçlıyor.

Kamu borcunda düşüş hedefi

Artan vergi gelirlerinin bütçe üzerindeki bir diğer etkisi ise kamu borcunun azaltılması olacak. Güney Kore'nin gelecek yıl net tahvil ihracını 109,4 trilyon wondan 96,3 trilyon wona indirmesi planlanıyor. Hükümet ayrıca borcun milli gelire oranını 3,3 puan düşürerek yüzde 48,3 seviyesine çekmeyi öngörüyor. Böylece Seul yönetimi, yapay zeka ve çip sektöründeki büyümenin oluşturduğu ek kamu gelirlerini hem yeni yatırımlara yönlendirmeyi hem de mali dengeleri güçlendirmeyi hedefliyor.