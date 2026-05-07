Güney Kore'ye ait petrol tankerine saldırı iddiası: İran'dan açıklama geldi

İran’ın Seul Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda bir Kore bandıralı gemiye zarar verme olayına müdahil olduğuna dair herhangi bir iddiayı kesin bir şekilde reddediyor ve yalanlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin eylemleri nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenlik koşullarının değiştiği dile getirilen açıklamada, bölgeden geçiş yapan gemilerin belirlenen kurallara uyması ve İran makamlarıyla koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, aksi durumlarda yaşanabilecek olaylardan sorumluluğun ilgili taraflara ait olacağı kaydedildi.

"HMM Namu" adlı Güney Kore'ye ait kargo gemisinin 4 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'nda bir cisimle vurulduğu açıklamıştı. Saldırının Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden İran tarafından geldiği iddiaları ortaya atılmıştı.