Güney Lübnan ateş hattı: Sur kentinde sivil yerleşimler vuruldu

Askeri operasyonlar Lübnan’ın güney hattında yoğunlaştı. Özellikle Sur kentine bağlı el-Hinye ve el-Mansuri bölgelerinin obüs toplarıyla hedef alınması, bölgedeki güvenlik durumunu kritik bir aşamaya taşıdı. Topçu atışlarının yerleşim yerlerine yakın noktalarda yoğunlaşması, yerel halkın hareket alanını kısıtlarken bölgedeki fiziki tahribatı da artırıyor.

Hiram Hastanesi yakınındaki binada can kayıpları

Saldırıların en ağır bilançosu ise Sur kent merkezindeki Hiram Hastanesi çevresinde yaşandı. Hastane yakınlarında bulunan bir binaya yönelik düzenlenen hava operasyonu sonucunda binanın büyük ölçüde yıkıldığı ve ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık tesislerinin çok yakınında gerçekleşen bu hava hareketliliği, bölgedeki insani yardım koridorlarını ve tıbbi müdahale imkanlarını da doğrudan riske atıyor.

Güney bölgesinde operasyonlar genişliyor

Güney Lübnan genelinde devam eden bu saldırı silsilesi, sadece askeri noktaları değil, stratejik öneme sahip yerleşim birimlerini de kapsama alanına almış durumda. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, saldırıların yarattığı güvensizlik ortamı temel ihtiyaçlara erişimi zorlaştırıyor. Saha operasyonlarının şiddetini koruması, bölgedeki gerilimin kısa vadede düşmeyeceğine dair en somut işaret olarak değerlendiriliyor.