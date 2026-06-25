Güney Lübnan’da 1,4 milyar dolarlık yapısal tasfiye: Sınır hattında jeopolitik çıkmaz

Doğu Akdeniz havzasının en derin ekonomik istikrarsızlıklarından birini yaşayan Lübnan, güney sınırlarında geniş ölçekli ve sistematik bir yapısal tasfiye süreciyle karşı karşıya kalıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Lübnan Ulusal Bilimsel Araştırma Konseyi (CNRS) tarafından yürütülen ortak saha ve uydu analizleri, doğrudan konut hasarının en az 1,38 milyar dolar seviyesine ulaştığını belgeliyor. Ne var ki bu mali projeksiyon, bölgenin karşı karşıya kaldığı çok boyutlu demografik ve jeopolitik risklerin tamamını yansıtmaktan uzak kalıyor.

Metodolojik sınırlar ve görünmeyen maliyetler

Resmi raporlarda zikredilen 1,4 milyar dolarlık mali külfet, sahada meydana gelen fiili yıkımın yalnızca belirli parametreler çerçevesindeki kesitini sunuyor. Mevcut kurumsal veri setlerine karayolları, köprüler, enerji nakil hatları, su arıtma tesisleri ve telekomünikasyon ağları gibi kritik makro-altyapı unsurları dahil edilmiyor. Dahası, metodolojik olarak belirli bir zaman dilimindeki uydu verilerini esas alan bu çalışmalar, operasyonların ilerleyen safhalarında derinleşen yapısal tasfiye ve arazi düzleme faaliyetlerinin yarattığı kümülatif hasarı tam olarak kapsayamıyor. Kamu binaları, ticari depolama alanları ve yeraltı tahkimatlarının da denkleme eklenmesiyle gerçek maliyet bu öngörülerin çok üzerinde bir eşiğe ulaşıyor.

Stratejik insansızlaştırma ve tampon bölge projeksiyonu

Sınır hattı boyunca yaklaşık 10 kilometre derinliğe sahip yerleşim kuşağında gözlenen yoğun yapısal imha, geçici askeri gereksinimlerin ötesinde kalıcı bir jeopolitik amaca matuf oluyor. Süreç, sınır şeridini yerleşik nüfustan arındırarak de facto bir güvenlik koridoruna dönüştürmeyi hedefliyor. Başta Bint Jbeil ve Marjayoun ilçelerine bağlı Aitaroun, Mays al-Jabal ve Taybeh gibi stratejik merkezler olmak üzere 11 binden fazla yapının tamamen işlevsiz hale getirilmesi, yerinden edilen 1 milyonu aşkın Lübnan vatandaşının geri dönüş imkanlarını yapısal olarak ortadan kaldırıyor. Bu durum demografik coğrafyayı kalıcı biçimde yeniden şekillendirirken, yönü kuzeye dönen iç göç dalgası Beyrut ve çevresindeki kentsel altyapı üzerinde tolere edilmesi güç bir sosyo-ekonomik baskı oluşturuyor.

Tarımsal sürdürülebilirlik riski ve çevresel miras

Güney Lübnan ekonomisinin temel taşı niteliğindeki tarım sektörü, yalnızca fiziki kayıplarla değil, kalıcı bir çevresel deformasyonla da karşı karşıya kalıyor. Operasyonlar esnasında kullanılan askeri mühimmatların ve kimyasal bileşenlerin toprağa nüfuz etmesi, bölgenin asırlık zeytinliklerini ve ekilebilir havzalarını verimsizleştiriyor. Toksik kalıntıların arındırılması ve toprak rehabilitasyonunun sağlanması uzun vadeli bir takvim gerektiriyor. Üretim yeteneğini kaybeden yerel nüfusun iktisadi güvenceden yoksun kalması, BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) projeksiyonlarında Nabatiyeh ve Güney Lübnan genelinde yoksulluk oranlarının %90 sınırına ulaşacağına dair öngörüleri doğrudan haklı çıkarıyor.

Yerel idarelerin sınır hattındaki çaresizlik feryadı

Güney Lübnan'daki yerel belediye meclisleri ve kaymakamlıklardan gelen raporlar, sahadaki idari ve lojistik çöküşün boyutlarını gözler önüne seriyor. Sınır ilçelerindeki yerel idareciler, merkezi hükümetten bütçe aktarılamadığı için temel belediye hizmetlerini tamamen durduruyor. Enkaz kaldırma, patlamamış mühimmatların tespiti ve acil su tedariki gibi hayati adımların yerel imkanlarla atılması imkansız bir hal alıyor. Bölge yöneticileri, uluslararası topluma seslenerek doğrudan yerel yönetimlerin muhatap alınacağı acil bir acil durum fonu kurulmasını talep ediyor.

BM'den kritik çağrı: Finansman gecikmesi insani felaketi büyütür

Birleşmiş Milletler insani yardım koordinasyon merkezleri, Lübnan için hazırlanan acil yardım ve rehabilitasyon planına fon akışının kritik eşiğin çok altında kaldığı uyarısını yineliyor. BM yetkilileri, kış şartları ve barınma krizinin derinleşmesiyle birlikte fon kısıtlılığının kitlesel salgın hastalıklara ve kalıcı yoksulluğa yol açacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Küresel donörlerin siyasi çekincelerle finansmanı geciktirmesi, sahadaki insani maliyeti her geçen gün daha da ağırlaştırıyor.

Finansman tıkanıklığı ve çok taraflı diplomasi çıkmazı

Lübnan'ın önündeki en çetin diplomatik ve mali sınama, kriz sonrası yeniden inşa sürecinin nasıl finanse edileceği noktasında düğümleniyor. 2006 yılındaki bölgesel çatışmanın ardından Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ve uluslararası donörler kanalıyla ülkeye hızlı bir sermaye akışı sağlandığı biliniyor ancak mevcut konjonktür belirgin farklılıklar içeriyor. Lübnan devletinin egemen borç temerrüdü statüsü, çöküş yaşayan bankacılık sistemi ve kronikleşen yönetim boşluğu, dış mali yardımların önünde büyük bir engel oluşturuyor. Uluslararası aktörlerin ve bölgesel donörlerin, ülkedeki mevcut idari yapı ve siyasi iklim sebebiyle doğrudan hibe veya kredi sağlama konusundaki çekinceleri, Güney Lübnan’ı küresel finansman mimarisinin dışına iterek bölgeyi uzun süreli bir yapısal statükoya mahkum etme riski barındırıyor.