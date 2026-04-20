Güney Lübnan’da Gazze izleri: Fiziksel ve sosyal bir yıkımın anatomisi

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde yürüttüğü askeri operasyonlar, yerleşim birimlerini ve toplumsal yapıyı kökten değiştiren sistematik bir stratejiyle Gazze’deki yıkım modelini sınır köylerine taşıyor.

İsrail’in Lübnan’ın güney bölgelerinde yürüttüğü askeri faaliyetler, sadece bir sıcak çatışma dinamiği değil, bölgenin fiziki haritasını yeniden çizen planlı bir tasfiye sürecini açığa çıkarıyor. Gazze Şeridi’nde tanık olunan geniş çaplı sivil altyapı imhası bugün Lübnan’ın sınır hattındaki köylerde birebir uygulanırken, mahallelerin devasa patlayıcı düzenekleriyle eş zamanlı olarak havaya uçurulması askeri bir gereklilikten ziyade bölgenin gelecekte yeniden iskan edilmesini imkansız kılacak bir stratejiye hizmet ediyor. Sıfır noktasından içeriye doğru uzanan onlarca yerleşim birimi, ordunun binaları tek tek kontrol etmek yerine bloklar halinde çökertme yöntemini seçmesiyle tanınmaz hale gelerek sivil yaşamın tüm izlerinden arındırılıyor.

Sivil yaşam alanlarının topyekün imhası kalıcı bir mülksüzleştirme süreci başlatıyor

Sınır hattı boyunca gerçekleştirilen bu sistematik operasyonlar, sadece güvenlik gerekçeli bir tampon bölge oluşturma hedefinin ötesine geçerek yüz binlerce Lübnanlının geri dönüş yollarını tıkayan sosyal bir yıkımı beraberinde getiriyor. Konutların yanı sıra su depoları, enerji hatları, eğitim kurumları ve dini yapıların kasten hedef alınması, bölgenin sosyo-ekonomik ekosistemini tamamen felç ederek göç etmek zorunda kalan halk için fiziksel bir aidiyet zemini bırakmıyor. Bu durum, Gazze’de tecrübe edilen ve sivil nüfusu temel yaşam kaynaklarını yok ederek yerinden eden modelin Lübnan coğrafyasına aktarılmasıyla, çatışmalar sona erse dahi yıllarca sürecek bir yeniden inşa krizini ve derinleşen bir insani trajedi dönemini başlatıyor.

Uluslararası denetim mekanizmalarının etkisizliği yeni çatışma standartlarına zemin hazırlıyor

Sahadaki ağır tahribat karşısında sergilenen küresel tepkisizlik, savaş suçları ve insani hukuk ihlalleri konusundaki eşiğin her geçen gün biraz daha aşılmasına yol açarken askeri yöntemlerin sivil hayatı tamamen denklemin dışına ittiği yeni bir bölgesel doktrini kurumsallaştırıyor. İsrail yönetiminin 'güvenli bölge' tanımlaması altında yürüttüğü bu yıkım protokolü, Lübnan’ın egemenlik haklarını ve sivil varlığını hiçe sayan kalıcı bir insansızlaştırma alanı oluşturma arzusunun en sert dışavurumu olarak nitelendiriliyor. Toplumsal hafızayı ve mülkiyet haklarını hedef alan bu mülksüzleştirme siyaseti, Orta Doğu’daki çatışma kültürünün sivil yaşamı meşru bir hedef haline getiren çok daha sert ve karanlık bir aşamaya evrildiğini kanıtlıyor.