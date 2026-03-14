Güney Lübnan'da kalıcı bir "ara bölge" mi kuruluyor?

Orta Doğu’da gerilim hatları Lübnan sınırına kayarken, sahadan gelen veriler kritik bir tabloyu işaret ediyor. Toplam yüzölçümü 10 bin 452 kilometrekare olan Lübnan’ın güney şeridi, İsrail ordusunun (IDF) yoğun hava saldırıları ve kara operasyonu sinyalleriyle kuşatılmış durumda.

Stratejik saha verileri

Uluslararası askeri kaynaklar ve saha haritaları üzerinde yapılan incelemeler; Litani Nehri’nin güneyinde kalan ve onlarca yerleşim birimini kapsayan yaklaşık 1.100 kilometrekarelik alanın fiilen hedef alındığını gösteriyor. Bu sayı, Lübnan’ın toplam egemenlik alanının %10’undan fazlasına tekabül ediyor. İsrail’in "güvenlik kuşağı" adı altında bu bölgeyi kalıcı bir ara bölgeye dönüştürme riski her geçen gün artıyor.

Tahliye emirleri ve yeni düzen

İsrail Savunma Bakanlığı’ndan gelen son açıklamalar, sınır güvenliği gerekçesiyle "toprak ilhakı" seçeneğinin dahi masada olduğunu gösteriyor. Sınırın sıfır noktasından başlayarak iç kesimlere doğru yayılan tahliye emirleri, bölgedeki sivil nüfusu göçe zorlarken; boşaltılan alanların askeri lojistik merkezlere dönüştürülmesi, operasyonun geçici bir müdahaleden öteye geçebileceği endişesini doğuruyor.

Diplomatik kaygı: Egemenlik ihlali

Beyrut yönetimi ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Lübnan’ın toprak bütünlüğüne yönelik bu hamlelerin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği uyarısında bulunuyor. Ancak sahadaki askeri yığınak, diplomatik çabaların gölgesinde kalmaya devam ediyor. Savunma sanayii analizleri, bölgede kurulan tahkimatların "kalıcı bir yerleşke" stratejisine hizmet edebileceğini vurguluyor.