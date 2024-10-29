Güney Sudan'da kolera salgını ilan edildi

Güney Sudan Sağlık Bakanı Yolanda Awel Deng, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, Yukarı Nil eyaletinde kolera salgınının yayılmasını durdurma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

44 şüpheli vaka

Yukarı Nil eyaletinin Renk şehrinde 6 kolera vakasının tespit edildiğini ve 44 vakanın ise şüpheli olduğunu ifade eden Deng, eyalette kolera salgını ilan edildiğini açıkladı.

Deng, "Sağlık Bakanlığı, (Sudan'dan gelen) mültecilerin ve geri dönenlerin (Güney Sudanlılar) aşırı kalabalık, yetersiz su ve sanitasyon gibi salgınlara yol açabilen zor koşullarla karşı karşıya olduğunun farkındadır. Ancak bakanlık, salgının yayılma riskinin en aza indirilmesini sağlamak için sahadaki sağlık ve su sanitasyonu ve hijyen kümesi ortaklarıyla birlikte çalışmaktadır." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Güney Sudan Temsilcisi Humphrey Karamagi, DSÖ'nün Güney Sudan hükümetine ve ortaklarına koleranın yayılmasını kontrol etmede yardımcı olma taahhüdünü yineledi.

Yukarı Nil eyaletindeki Renk ve Malakal şehirlerinde kolerayla mücadele için gerekli tıbbi malzemeleri önceden temin ettiklerini aktaran Karamagi, DSÖ'nün hastalık gözetiminin artırılması, müdahale koordinasyonunun iyileştirilmesi ve tıbbi malzemelerin bulunabilirliğinin sağlanması konusunda Sağlık Bakanlığına destek sözü verdi.