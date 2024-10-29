  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Güney Sudan'da kolera salgını ilan edildi
Takip Et

Güney Sudan'da kolera salgını ilan edildi

Güney Sudan Sağlık Bakanı Yolanda Awel Deng, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinde 6 kolera vakasının tespit edildiğini ve 44 şüpheli vakanın bulunduğunu belirterek, eyalette "kolera salgını" ilan edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güney Sudan'da kolera salgını ilan edildi
Takip Et

Güney Sudan Sağlık Bakanı Yolanda Awel Deng, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, Yukarı Nil eyaletinde kolera salgınının yayılmasını durdurma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

44 şüpheli vaka

Yukarı Nil eyaletinin Renk şehrinde 6 kolera vakasının tespit edildiğini ve 44 vakanın ise şüpheli olduğunu ifade eden Deng, eyalette kolera salgını ilan edildiğini açıkladı.

Deng, "Sağlık Bakanlığı, (Sudan'dan gelen) mültecilerin ve geri dönenlerin (Güney Sudanlılar) aşırı kalabalık, yetersiz su ve sanitasyon gibi salgınlara yol açabilen zor koşullarla karşı karşıya olduğunun farkındadır. Ancak bakanlık, salgının yayılma riskinin en aza indirilmesini sağlamak için sahadaki sağlık ve su sanitasyonu ve hijyen kümesi ortaklarıyla birlikte çalışmaktadır." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Güney Sudan Temsilcisi Humphrey Karamagi, DSÖ'nün Güney Sudan hükümetine ve ortaklarına koleranın yayılmasını kontrol etmede yardımcı olma taahhüdünü yineledi.

Yukarı Nil eyaletindeki Renk ve Malakal şehirlerinde kolerayla mücadele için gerekli tıbbi malzemeleri önceden temin ettiklerini aktaran Karamagi, DSÖ'nün hastalık gözetiminin artırılması, müdahale koordinasyonunun iyileştirilmesi ve tıbbi malzemelerin bulunabilirliğinin sağlanması konusunda Sağlık Bakanlığına destek sözü verdi.

Rusya, Donetsk’te üç yerleşim birimini kontrol altına aldıRusya, Donetsk’te üç yerleşim birimini kontrol altına aldıDünya
İsrail basını Netahyahu'nun en büyük korkusunu açıkladı!İsrail basını Netahyahu'nun en büyük korkusunu açıkladı!Dünya

 

Dünya
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son iki haftada 777 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son iki haftada 777 Filistinli hayatını kaybetti
Pentagon, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 10 bin civarında asker gönderdiğine inanıyor
Pentagon, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 10 bin civarında asker gönderdiğine inanıyor
ABD'nin Türk ‘Baklava Lady’si Siyonist grupları kızdırdı
ABD'nin Türk ‘Baklava Lady’si Siyonist grupları kızdırdı
Rusya, Donetsk’te üç yerleşim birimini kontrol altına aldı
Rusya, Donetsk’te üç yerleşim birimini kontrol altına aldı
İsrail basını Netahyahu'nun en büyük korkusunu açıkladı!
İsrail basını Netahyahu'nun en büyük korkusunu açıkladı!
Meta ve Tiktok'a 525 milyon dolarlık çocuk güvenliği davası
Meta ve Tiktok'a 525 milyon dolarlık çocuk güvenliği davası