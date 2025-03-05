Güney Sudan’da tansiyon yükseliyor! Ordu, bakanlık konutunu kuşattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar’a yakın üst düzey isimlerin gözaltına alınması, Güney Sudan'da siyasi krizi derinleştirdi. Petrol Bakanı Puot Kang Chol ve ordu başkan yardımcısı tutuklanırken, bazı üst düzey askeri yetkililerin ev hapsine alındığı bildirildi.

Barış süreci sarsılabilir

Güney Sudan, 2013-2018 yılları arasında yaşanan ve 400 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan iç savaşın ardından, Devlet Başkanı Salva Kiir ile Riek Machar arasında imzalanan barış anlaşmasıyla resmen çatışmasız bir döneme girmişti. Ancak son gelişmeler, barış sürecini sarsabilir.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Machar’ın konutunun ordu birlikleri tarafından kuşatıldığını ancak Birinci Yardımcı’nın ofisine gitmesine izin verildiğini duyurdu. Tutuklamaların gerekçesi hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı.