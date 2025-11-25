Güney Sudan'da uçak düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
Güney Sudan’da gıda yardımı taşıyan uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Uçağın Juba'daki sel nedeniyle yerlerinden edilen insanlara 2 tonluk yardım malzemesi taşıdığını öğrenildi.
Güney Sudan’ın Unity eyaletindeki Leer Havaalanı yakınlarında gıda yardımı taşıyan bir uçak düştü. Meydana gelen kazada, aralarında uluslararası yardım kuruluşu Samaritan's Purse çalışanının da bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi.
2 tonluk yardım malzemesi taşıdığu duyuruldu
Güney Sudan'daki Samaritan's Purse yetkilisi Bikram Rai, yaptığı açıklamada, Nari Air’e ait olan uçağın başkent Juba'daki sel nedeniyle yerlerinden edilen insanlara 2 tonluk yardım malzemesi taşıdığını ifade etti.
Rai, "Ekibimiz kaza yerine ulaştı ve 3 mürettebat üyesinin de hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle teyit ediyorum" dedi.