Güney Sudan’da yolcu uçağı düştü: 14 kişi hayatını kaybetti

Hüseyin ASLIYÜCE

Edilinen bilgiye göre yaşanan kazanın uçağın görüş mesafesini düşüren olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olabileceği aktarıldı.

Güney Sudan Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan açıklamaya göre, 5Y-NOK tescilli uçak, yerel saatle 09.15’te Yei’den başkent Juba’ya gitmek üzere havalandı. Uçakla son temasın 09.43’te, Juba Uluslararası Havalimanı’nın yaklaşık 20 kilometre güneybatısında kesildiği bildirildi.

Kazada uçakta bulunan 13 yolcu ile 1 pilotun tamamının yaşamını yitirdiği, yolcular arasında 2 Kenya ve 12 Güney Sudan vatandaşı bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, kazanın meydana geldiği sırada bölgede düşük görüş mesafesi başta olmak üzere olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu ifade etti.

Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, arama-kurtarma ve inceleme ekiplerinin kaza bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.