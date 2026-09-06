Güneydoğu Asya’da aşırı sıcak alarmı: Açık havada çalışanlar korumasız kalıyor

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Güneydoğu Asya’da artan sıcaklıklar, açık havada çalışanların karşı karşıya olduğu riskleri yeniden gündeme getirdi. Bölgede birçok şehirde sıcaklık kaynaklı risklere ilişkin yeterli değerlendirme yapılmazken, çalışanları aşırı sıcaktan korumaya yönelik düzenlemelerin bazı ülkelerde zayıf kaldığı veya uygulanmadığı belirtiliyor. Asya Kalkınma Bankası verilerine göre, bölgedeki yıllık ortalama sıcaklık 1960’lardan bu yana her on yılda 0,14 ila 0,2 derece Celsius arttı.

Sıcaklık stresi milyonlarca çalışma saatini tehdit ediyor

Uluslararası Çalışma Örgütü hesaplamalarına göre sıcaklık stresinin 2030 yılına kadar Güneydoğu Asya’daki çalışma saatlerinin yüzde 3,7’sini ortadan kaldırabileceği belirtiliyor. Bu kaybın yaklaşık 13 milyon tam zamanlı işe denk geldiği hesaplanıyor. Özellikle açık havada ve ağır fiziksel işlerde çalışanlar, yükselen sıcaklıkların oluşturduğu risklerle karşı karşıya bulunuyor.

Singapur’da sıcaklık için kapsamlı önlemler uygulanıyor

Singapur’da 2023-2025 döneminde yılda ortalama altı işle bağlantılı sıcaklık rahatsızlığı vakası bildirildi. Bu vakalarda can kaybı yaşanmadı. Ülkede uygulanan Isı Stresi Yönetimi Çerçevesi kapsamında çalışanların su içmesi, dinlenmesi ve gölgelenmesi sağlanırken, sıcaklığa uyum, ıslak termometre küre sıcaklığı (WBGT) takibi ve acil müdahale planları da zorunlu tutuluyor.

Ağır fiziksel iş yapan çalışanlar, WBGT’nin 32 dereceye ulaşması halinde saatte en az 10 dakika, 33 dereceye ulaşması halinde ise 15 dakika dinleniyor.

İşverenlere yeni zorunluluklar geliyor

Singapur’da 1 Aralık’tan itibaren işverenlerin sıcaklık stresi konusunda eğitim vermesi, çalışma alanlarının yakınında serin içme suyu bulundurması, uygun kıyafet sağlaması ve acil durumlarda kullanılmak üzere soğuk su veya buz paketleri gibi soğutma olanaklarını hazır tutması gerekecek. Buna karşın ülkede yapılan denetimlerde de eksiklikler tespit edildi.

Singapur İnsan Gücü Bakanlığı, 2026’nın ilk yarısında sıcaklık yönetiminde eksiklik bulunan 56 şirket belirledi. Bu işletmeler arasında WBGT takibi yapmayan, sıcaklığa uyum programı uygulamayan ve acil müdahale prosedürü bulunmayan şirketler yer aldı. Bazı şirketlere uyarı ve para cezası verildi.

Bangkok’ta çalışanlar sıcağa karşı kendi önlemlerini alıyor

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta teslimat çalışanı Koy Phanida, sıcak günlerde çalışma saatlerini 07.00-13.00 ve 17.00-20.00 veya 21.00 şeklinde düzenliyor. Platform tarafından bir dinlenme tesisi sunulmaması nedeniyle çalışma günü 13-14 saate kadar uzayabiliyor.

Phanida, baş ağrısı yaşadığında serin bir yer bularak dinleniyor ancak tıbbi yardım almıyor veya yaşadığı durumu bildirmiyor.

Malezya’da bildirilen vakaların sayısı dikkat çekiyor

Malezya İş Güvenliği ve Sağlığı Dairesi, 2017-2025 yılları arasında işle bağlantılı yalnızca sekiz sıcaklık stresi vakası kaydetti. Ancak çalışanların işlerini kaybetme veya “çalışmaktan kaçınan” kişiler olarak damgalanma korkusu nedeniyle belirtilerini bildirmeyebileceği belirtiliyor. İşverenlerin de güvenlik kayıtlarını korumak amacıyla vakaları eksik bildirebileceği ifade ediliyor.

Malezya’da işverenler sıcaklık risklerini yönetmediğinde 500 bin ringgite kadar para cezası, iki yıla kadar hapis veya her ikisiyle karşılaşabiliyor. Ayrıca ülkede bağımsız bir sıcaklık rejimi yerine ilgili dairenin bağlayıcı olmayan kılavuzları kullanılıyor.

Tayland’da standartlar herkesi kapsamıyor

Tayland’da WBGT üst sınırları hafif işlerde 34, orta yoğunluktaki işlerde 32 ve ağır işlerde 30 derece olarak uygulanıyor. Ancak mevcut standartlarda kendi hesabına çalışanlar yer almıyor.

Nakhon Sawan bölgesinde 300 mevsimlik şeker kamışı işçisiyle yapılan araştırmada, günlük ortalama çalışma süresinin 10,1 saat olduğu ve resmi mola olmadan çalışma oranının yüksek olduğu belirlendi. Çalışanların sıcaklığa maruz kalmasının, ağır iş için önerilen 26,6 derecelik etkin WBGT eşiğini Mart 2023'te çalışma süresinin yüzde 90,9’unda aştığı tespit edildi.