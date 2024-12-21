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Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, AB'nin Gürcü diplomatlara vize kısıtlaması planına tepki gösterdi

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, "AB yanlısı barışçıl gösterilere şiddetle karşılık verdiği" gerekçesiyle Gürcü diplomatlara yönelik vize serbestisinin askıya alınması planına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
AA
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Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, AB'nin Gürcü diplomatlara vize kısıtlaması planına tepki gösterdi
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Kobakhidze, başkent Tiflis'te Hükmet Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, AB Komisyonunun, Gürcü diplomatlara yönelik vize serbestisinin üye ülkeler tarafından askıya alınmasına ilişkin plan hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Söz konusu teklif kabul edilemez"

Söz konusu teklifin Ocak 2025'te AB Komisyonunda görüşüleceğini anımsatan Kobakhidze, bu teklifin kendileri için kabul edilemez olduğunu belirtti.

AB Komisyonu'ndan çıkacak herhangi bir kararın ülkesine olumsuz bir etki yaratmayacağını savunan Kobakhidze, "Bu açıkça Gürcistan karşıtı bir adımdır. Bu, Gürcistan devletine yönelik çok üzücü bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Kobakhidze, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) tarafından Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimleriyle ilgili bir rapor yayımladığı bilgisini paylaştı.

Raporu genel olarak olumlu olduğu değerlendirmesinde bulunan Kobakhidze, "Genel olarak, AGİT/ODIHR raporundan seçimlerin serbest ve rekabetçi olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bunu AGİT/ODIHR raporunun genel içeriğinden de okumak mümkündür." dedi.

Öte yandan, ülkedeki parlamento seçim sonuçlarını tanımayarak seçimlerin yenilenmesini talep eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile muhalefet partileri ise söz konusu raporda, "seçimlerin yenilenmesinden yana değerlendirme yapıldığını" savundu.

Başbakan Kobakhidze'nin, Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecinin 4 yıllığına askıya alması kararına karşı başlayan gösteriler 28 Kasım'dan bu yana sürüyor.

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