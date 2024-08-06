Gürcistan Cumhurbaşkanı: Rusya, Karadeniz'de yeni üs kuruyor

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya'nın Abhazya'da donanma için kalıcı yeni üs kurması için çalışmalar yaptığını belirterek, "Bu sadece bizim için değil aynı zamanda tüm Karadeniz güvenliği için bir sorundur." dedi. Zurabişvili, başkent Tiflis'te yerel ve uluslararası basın mensupları için düzenlediği toplantıda, Rusya'nın Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da Karadeniz kıyısında Rus donanması için kalıcı yeni üs kurma kararını eleştirdi.

Oçamçire Üssü için ilk çalışmalar yapılıyor

Rusların bu liman için sahada ön çalışmalara başladığını aktaran Zurabişvili, "Oçamçire Üssü için ilk çalışmalar yapılıyor. Bu ciddi bir sorundur çünkü bu sadece bizim için değil aynı zamanda tüm Karadeniz güvenliği için bir sorundur." diye konuştu.

Zurabişvili, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ve tüm hükümeti Abhazya ve Güney Osetya bölgelerine yönelik etkili bir politika yürütmemekle suçladı. Zurabişvili, bu iki bölgedeki insanlara Gürcistan vatandaşlığı verilmesi gerektiğini ifade ederek, buralarda yaşayan halkın Gürcistan'a ve onun imkanlarına olan ilgisinin arttığını savundu.