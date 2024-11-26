Gürcistan'da cumhurbaşkanı seçim tarihi belli oldu: İlk kez 300 kişilik seçim kurulu karar verecek

Başkent Tiflis'teki parlamento binasında Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'nin yönettiği oturumda, cumhurbaşkanı seçim takviminin belirlemesi için oylama yapıldı.

Ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet partililer parlamentoya girmediği için oylamaya sadece iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin milletvekillileri katıldı.

Parlamentodaki 85 milletvekilinin katıldığı oylamada, cumhurbaşkanı seçiminin 14 Aralık'ta yapılması için 80 "evet" oyu kullanıldı.

Ülkenin yeni seçilen cumhurbaşkanı için yemin töreni 29 Aralık'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanını ilk kez 300 kişilik seçim kurulu seçecek

Oylamanın ardından konuşan Parlamento Başkanı Papuaşvili, yeni cumhurbaşkanının 5 yıl için seçileceğini söyledi.

Ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanının 300 kişiden oluşan bir seçim kurulu tarafından seçileceğini belirten Papuaşvili, seçimin 14 Aralık'ta saat 09.00'da parlamento binasında yapılacağını ifade etti.

Papuaşvili, kurulun 150 milletvekilinin yanı sıra Gürcistan'ın Abhazya Yüksek Konseyi ile Acara Yüksek Konseyi'nin üyeleri ile ülkedeki tüm belediyelerden temsilcilerden oluşacağını dile getirdi.

Anayasa'ya göre, bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için oyların üçte ikisini alması gerektiğini belirten Papuaşvili, adayın yeterli oy alamadığı durumda aynı gün seçimin ikinci turunun yapılacağını bildirdi.

Mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 28 Kasım 2018'de Gürcistan'ın beşinci ve ilk kadın cumhurbaşkanı olarak seçilmişti.

Gürcistan Anayasa'sında 2017'de yapılan değişikliklere göre, 2024'ten itibaren cumhurbaşkanı 300 kişilik seçim kurulunca seçilecek.