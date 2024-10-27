Gürcistan'da seçim sonuçlandı: Rusya yanlısı iktidar kazandı

Gürcistan'da Cumartesi günü kurulan sandıktan Moskova yanlısı iktidar partisinin birinci çıktığı açıklandı. Seçim Komisyonu sandıkların yüzde 99'unun sayıldığını, oyların yüzde 54'ünü iktidardaki milliyetçi Gürcistan Rüyası partisinin aldığını ilan etti.

Kesin olmayan ilk verilere göre seçimlere katılım yüzde 59'da kaldı. Bir önceki seçimlerin yapıldığı 2020'de sandığa gitme oranı yüzde 56 ile daha da düşük olmuştu.

Sandıktan çıkan sonuç Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden yana Batı taraftarı muhalefet partileri için büyük bir darbe oldu.

Sayım sürecinde hile yapıldığını savunan muhalefet temsilcileri sandık çıkış anketlerine göre kazanan tarafın kendileri olduğunu iddia ederek sonuçları "anayasal darbe" olarak nitelendirdi. Ülkenin en büyük muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket'in lideri Tina Bokuchava gece saatlerinde yaptığı açıklamada sonuçları tanımadıklarını duyurdu.

Seçimleri yerinde izleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE), Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve NATO gözlemcileri, seçimin "eşit olmayan bir oyun alanında" yapıldığını, bunun sonuçların güvenilirliğine zarar verdiğini kaydetti. Açıklamada, "oy verme günü genel olarak iyi organize edilse de" seçim sürecinin genelindeki uygulamaların demokratik prensiplerle bağdaşmadığı belirtildi.

Brüksel'le iplerin koptuğu yasa: Etki ajanlığı

İktidara geldiği 2012'den sonra başta liberal ve Batı yanlısı bir çizgi izleyen Gürcistan Rüyası son yıllarda Rusya ile yakınlaştı. Parti, Temmuz ayında AB ve Rusya arasında bir yol ayrımı olarak görülen ve "Rusya yasası" olarak anılan etki ajanlığı yasasını meclisten geçirmişti. Bunun üzerine Brüksel, Gürcistan'ın AB'ye katılım sürecini askıya aldı.

Düzenleme, fonlarının en az yüzde 20'si yurt dışından gelen sivil toplum örgütleri ile medya kuruluşlarının "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kayıt altına alınmasını şart koşuyor. Hükümet "şeffaflık" adına bu yönde adım attıklarını söylerken muhalefet ise bağımsız basın ve sivil toplum örgütlerinin ajan suçlamasıyla susturulacaklarını savunuyor.

Rusya da sivil toplum kuruluşları ve gazetecileri hedef almak için 2012'de çok benzer bir yasa çıkarmıştı.

Ukrayna savaşını Rusya'nın değil "Batılı güçlerin" çıkardığını savunan Gürcistan Rüyası'nın milyarder kurucusu Bidzina İvanişvili, seçimleri kaybederlerse Gürcistan'ın savaşa sürükleneceğini savunuyordu. İvanişvili ilk sonuçların ardından, kazandıkları "zaferden" duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gürcistan topraklarının yüzde 20'si 2008'den beri Rusya işgali altında.