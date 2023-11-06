Guterres: İsrail BM tesislerini vuruyor

Guterres, BM ve ortaklarının Gazze Şeridi’ndeki 2,7 milyon insana yardım etmek için 1,2 milyar dolarlık bir insani yardım kampanyası başlattığını duyurarak, insani ateşkes çağrısını yineledi.

Guterres şunları söyledi:

"Gazze çocuklar için mezarlığa dönüşüyor. Her gün yüzlerce kız ve erkek çocuğunun öldürüldüğü veya yaralandığı bildiriliyor.

Kuruluşumuzun tarihindeki herhangi bir döneme kıyasla daha fazla Birleşmiş Milletler çalışanı öldürüldü.

Yakıt olmazsa kuvözdeki yeni doğan bebekler ve yaşam destek ünitesindeki hastalar ölecek."