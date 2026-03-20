Guterres'ten Brüksel'de tarihi çıkış: Güvenlik mimarisi çökme riskiyle karşı karşıya

Çatışmanın maliyeti artık sadece askeri operasyonlarla sınırlı kalmıyor. Enerji hatlarının tıkanması ve navlun maliyetlerindeki öngörülemez artış, dünya ticaretini kilitleme noktasına ulaştı. Bu tablo, küresel finans merkezlerinde hissedilecek sistemik bir sarsıntının öncü işareti olarak görülüyor.

Güvenlik mimarisinde çöküş riski

Bölgede artan askeri yığınak ve operasyonel kapsamın genişlemesi, çatışmanın geri dönülemez bir noktaya evrilme riskini her geçen gün besliyor. Uluslararası hukukun ve güvenli geçiş koridorlarının bu denli sarsılması, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana küresel istikrarı ayakta tutan güvenlik mimarisini de doğrudan tehdit eder hale geldi. BM Genel Sekreteri Guterres’in Brüksel’deki sert tonu, yaşanan krizin artık alışılmış diplomatik yollarla çözülemeyecek kadar derinleştiğini ve küresel bir varoluşsal soruna dönüştüğünü açıkça ortaya koyuyor.

Stratejik ayrışma ve "askeri çözüm" çıkmazı

Avrupa’nın savunma harcamalarını ve askeri mobilizasyonu tartıştığı bir anda gelen müzakere masasına dönüş çağrıları, aslında Batılı müttefiklerin stratejilerine karşı çekilmiş bir "stratejik fren" niteliğinde. Küresel istikrarın ancak acilen diplomatik zemine dönülerek korunabileceği gerçeği, piyasaların ve devletlerin en büyük belirsizliği haline gelmiş durumda. Savaşın durdurulamaması halinde, küresel sistemin bu çok katmanlı şoku kaldırıp kaldıramayacağı sorusu artık kaçınılamaz bir gerçeklik olarak masada duruyor.