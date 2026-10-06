Guterres'ten Gazze için acil çağrı: Kalıcı ateşkesin zamanı geldi

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi’ndeki insani durumun sürdürülemez bir noktaya ulaştığını belirterek uluslararası topluma seslendi. Yaşanan felaketin sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizen Guterres, bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının zamanının geldiğini ifade etti.

İnsani kriz ve esir takası süreci

Açıklamasında Gazze'deki sivil halkın karşı karşıya kaldığı ağır yıkıma dikkat çeken BM Genel Sekreteri, insani yardımların engelsiz bir şekilde bölgeye ulaştırılmasının şart olduğunu kaydetti. Çatışmaların durdurulmasıyla birlikte tüm esirlerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Guterres, akan kanın durması için taraflara sorumluluk alma çağrısında bulundu.

Siyasi çözüm ve iki devletli vizyon

Kalıcı barışın ancak siyasi yollarla mümkün olabileceğini belirten Guterres, iki devletli çözüm vizyonunun önemine değindi. Bölgede uzun vadeli istikrarın ve güvenliğin tesis edilebilmesi için uluslararası toplumun kararlı adımlar atması gerektiğini belirten BM Genel Sekreteri, barış sürecinin ertelenemez bir ihtiyaç haline geldiğini kaydetti.