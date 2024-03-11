Guterres'ten Ramazan'da ateşkes çağrısı

srail’in Ramazan ayının başlamasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "Ramazan başlamış olmasına rağmen Gazze'de ölümler, bombalamalar ve kan akmaya devam ediyor. Bugün en güçlü çağrım, silahları susturarak ve hayat kurtarıcı yardımların gereken hızda ve büyüklükte ulaştırılmasını sağlamak için tüm engelleri ortadan kaldırarak Ramazan ruhunu onurlandırmaktır" diye konuştu.



Esirlerin serbest bırakılması gerektiğini belirten Guterres, ateşkes çağrısını bir kez daha yeniledi.



ABD’nin New York kentindeki BM Genel Merkezi’ni ziyaret eden ailelerin de aynı çağrıda bulunduğunu vurgulayarak, "Bu aile üyelerinden birinin dediği gibi, 'Biz buraya taziye için gelmedik. Özür dilemek için de burada değiliz. Acil eylem için buradayız” dedi.