Guterres’ten uyarı: Hiçbir ülke iklim felaketlerinden kaçamayacak

Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) Olağanüstü Oturumu kapsamında konuşma yaptı.

Guterres’ten WMO’ya övgü: Milyonlarca hayatı kurtaran rehberlik sağladınız

WMO'nun 75. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Guterres, örgütün paylaştığı bilgilerin önemine dikkati çekerek, "(WMO) Uzun vadeli izlenimleriniz olmasaydı, toplulukları koruyan ve her yıl milyonlarca hayat, milyarlarca dolar kurtaran uyarılardan ve rehberlikten yararlanamazdık. (WMO) Siz olmasaydınız, iklim değişikliğinin tehlikeli ve varoluşsal tehdidinin ortaya çıkışını asla anlayamazdık." değerlendirmesinde bulundu.

"Son on yıl, tarihin en sıcak yıllarıydı"

WMO'nun Küresel İklim Durumu raporlarının "küresel ısınmanın dünyayı uçuruma sürüklediğini" kaydeden Guterres, "Son on yıl, tarihin en sıcak yıllarıydı. Okyanus ısısı rekor kırarken, ekosistemleri yok ediyor. Hiçbir ülke yangınlardan, sellerden, fırtınalardan ve sıcak hava dalgalarından muaf değil. Her zaman olduğu gibi, en yoksul ve en savunmasız ülkeler en yüksek bedeli ödüyor." diye konuştu.

Guterres, iklim krizinin etkilerinin artmasıyla toplumların buna uyum sağlayacağı çözümlerin de hızlandığını belirterek, WMO'nun bu toplantıda odaklandığı "Herkes İçin Erken Uyarılar" girişiminin, buna bir örnek olduğunu kaydetti.

Herkes İçin Erken Uyarılar sisteminin soyut bir kavram olmadığının altını çizen Guterres, "Sisteme sahip ülkelerde afet kaynaklı ölüm oranının en az 6 kat daha düşük olduğunu biliyoruz. Tehlikeli bir olaydan sadece 24 saat önce bildirimde bulunmak bile hasarı yüzde 30'a kadar azaltabilir. Erken uyarı sistemleri işe yarıyor ve nihayet hak ettikleri ilgiyi ve yatırımı görüyor." dedi.

Ülkelerin yüzde 60'ından fazlasının artık çoklu afet erken uyarı sistemlerine sahip olduğunu belirten Guterres, en az gelişmiş ülkeler ise resmi raporlamanın başlamasından bu yana kapasitelerini neredeyse iki katına çıkardığını söyledi.

Guterres, "Dijital teknoloji ve yapay zeka alanındaki atılımlar, veri alışverişini ve uyarı sistemlerini modernize ediyor. (WMO'nun) Tehlike İzleme ve Tahmin hakkındaki yeni raporunuz, tahmin ve uyarı sistemlerinin ne kadar güçlendiğini gösteriyor." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, 2022'de, herkesin ve her yerde 2027'ye kadar bir uyarı sistemiyle korunmasını sağlamak için "BM Herkes İçin Erken Uyarılar" girişimini başlattığını hatırlatarak, WMO'nun bu yönde attığı hızlı adımları da takdir ettiğini bildirdi.

“Liderler iklim finansmanında somut adımlar atmalı”

Brezilya'da düzenlenecek BM İklim Konferansı'na kadar ülkelerin, küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat dereceyle sınırlamaya yönelik cesur yeni ulusal iklim eylem planları sunması gerektiğinin altını çizen Guterres, şunları söyledi:

"Bunlar, önümüzdeki on yıl içinde sera gazı emisyonlarını azaltma taahhütlerini de içermeli. Brezilya'da liderler, gelişmekte olan ülkeler için 2035'e kadar yıllık 1,3 trilyon dolarlık iklim finansmanı seferber etmek üzere güvenilir bir plan üzerinde anlaşmalı. Gelişmiş ülkeler, bu yıl en az 40 milyar dolarlık adaptasyon için çift finansman taahhütlerini yerine getirmeli ve milyarlarca dolarlık imtiyazlı finansmanı devreye sokmak için kanıtlanmış araçları hızla devreye almalı." dedi.