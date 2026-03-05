Güvenlik endişesi turizme darbe vurdu: Dubai'de otellerin gecelik fiyatı dip yaptı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve İran'ın da karşılık vermesiyle Orta Doğu ateş çemberine döndü. İran'ın Körfez'deki ABD üslerini vurmasıyla bölgedeki güvenlik endişelerini üst seviyeye çıkardı. Bu durum turizme de yansıdı.

Doluluk oranı yüzde 20'nin altına düştü

İran'ın füze saldırıları nedeniyle Körfez ülkelerindeki otellerde rezervasyon iptallerinde yoğunluk yaşandı. Palm Jumeirah ve Downtown bölgelerinde bulunan ve normalde aylar öncesinden rezerve edilen otellerde doluluk oranları yüzde 20'nin altına düştü.

Gecelik konaklama ücretinde büyük düşüş

Birleşik Arap Emirlikleri'nin lüks yaşamıyla öne çıkan, turizm merkezi konumundaki Dubai'de lüks otellerin fiyatları savaş nedeniyle dip yaptı. Savaş öncesi gecelik konaklama ücreti 400 Euro'dan başlarken, bu rakam yüzde 83 oranında düştü. Gecelik konaklama ücreti 400 Euro'dan 68 Euro'ya kadar indi.

Türkiye'nin haberine göre sektör temsilcileri, güvenlik kaygılarının bölgedeki turizme büyük darbe vurduğunu söylüyor. Özellikle Avrupa ve Asya pazarından gelen rezervasyonlarda iptaller artarken, otellerin doluluk oranlarını korumak için fiyatları aşağıya çektiği belirtildi.