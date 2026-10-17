Güvenlik güçlerine ateş açan ve terör örgütüne katılan 5 kişi Suudi Arabistan'da idam edildi
Suudi Arabistan'da terör örgütüne katılmak, güvenlik güçlerine ateş açmak ve eylemleri finanse etmek suçlarından yargılanan 5 ülke vatandaşının idam cezası infaz edildi. Yargı sürecinin ardından Yüksek Mahkeme tarafından onanan kararlar, yetkili makamlarca uygulamaya konuldu.
Suudi Arabistan'da ulusal güvenliği hedef alan suçlara yönelik yargı kararları hız kesmeden uygulanmaya devam ediyor. Ülke yönetiminden yapılan son resmi açıklamaya göre, terör faaliyetleriyle bağlantılı oldukları saptanan 5 Suudi Arabistan vatandaşının ölüm cezaları infaz edildi.
Terör ve finansman suçlaması
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan yazılı detaylara göre, idam edilen kişilerin işledikleri suçlar arasında yabancı bir terör örgütüne katılmak, güvenlik güçlerine ve araçlarına silahlı saldırı düzenlemek, mühimmat bulundurmak ve ülke içinde terör eylemlerini finanse etmek yer alıyor. Güvenlik birimlerinin operasyonlarıyla yakalanarak adalet önüne çıkarılan sanıkların yargılama süreçleri tamamlandı.
Yüksek Mahkeme onayladı, cezalar infaz edildi
Yerel mahkemelerin verdiği mahkûmiyet kararlarının ardından dosyanın temyiz aşamasından geçtiği ve Yüksek Mahkeme tarafından da onandığı bildirildi. İlgili yasal süreçlerin eksiksiz tamamlanmasının ardından söz konusu 5 kişinin idam cezalarının bugün itibarıyla infaz edildiği resmiyet kazandı.