Güvenlik güçlerine ateş açan ve terör örgütüne katılan 5 kişi Suudi Arabistan'da idam edildi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Suudi Arabistan'da ulusal güvenliği hedef alan suçlara yönelik yargı kararları hız kesmeden uygulanmaya devam ediyor. Ülke yönetiminden yapılan son resmi açıklamaya göre, terör faaliyetleriyle bağlantılı oldukları saptanan 5 Suudi Arabistan vatandaşının ölüm cezaları infaz edildi.

Terör ve finansman suçlaması

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan yazılı detaylara göre, idam edilen kişilerin işledikleri suçlar arasında yabancı bir terör örgütüne katılmak, güvenlik güçlerine ve araçlarına silahlı saldırı düzenlemek, mühimmat bulundurmak ve ülke içinde terör eylemlerini finanse etmek yer alıyor. Güvenlik birimlerinin operasyonlarıyla yakalanarak adalet önüne çıkarılan sanıkların yargılama süreçleri tamamlandı.

Yüksek Mahkeme onayladı, cezalar infaz edildi

Yerel mahkemelerin verdiği mahkûmiyet kararlarının ardından dosyanın temyiz aşamasından geçtiği ve Yüksek Mahkeme tarafından da onandığı bildirildi. İlgili yasal süreçlerin eksiksiz tamamlanmasının ardından söz konusu 5 kişinin idam cezalarının bugün itibarıyla infaz edildiği resmiyet kazandı.