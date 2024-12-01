Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı

Güvenlik kaynaklarından, Halep'in büyük oranda ele geçirilmesinin ardından Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklama yapıldı. Bölgedeki hareketlilik terör örgütü PKK/YPG'ye yeni fırsatlar doğurur mu sorusuna yanıt verildi.

Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde başlayan çatışmalar sonucu muhaliflerin, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep’i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmelerin başladığı belirtildi.

"Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı"

Açıklamada, rejim güçlerinin hakimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybetmesinin, Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG’den destek istemesine neden olduğu ve PKK/YPG’ye alan açtığı aktarıldı.

NTV'de yer alan habere göre; güvenlik kaynakları, Suriye rejiminin kontrolü altındaki toprakları Fırat’ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladığını bildirdi. Bu nedenle Fırat’ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubunun Halep bölgesine geldiği, örgüte ait ağır silahlar sevk edilmeye başlandığı belirtildi.

"Terör örgütü durumu fırsat olarak gördü"

Açıklamanın devamında, "PKK/YPG ise Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını bir fırsat olarak görmüş, Tel Rıfat ile Suriye’nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuştur. Ancak, terör örgütünün bu planı Suriye Milli Ordusu tarafından bozulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Güvenlik kaynaklarına göre muhaliflerin Halep’e doğru ilerlemesini fırsat bilen PKK/YPG’nin bu adımını fark eden SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu’nu başlatarak sahaya girdi. SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG’nin Tel Rıfat ile Suriye’nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu.