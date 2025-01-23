Haaretz: İsrail polisi, İsraillilerin Filistin'e saldırılarında suç ortağı

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail polisinin Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarıyla başa çıkmakta zorluk çektiği ve birçok saldırıda olay yerine çok geç geldiğini gösteren tanıklıklar olduğunu vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki İsraillilerin saldırılarına müdahale etmekle sorumlu İsrail polisinin ilgili biriminin gerektiği gibi çalışmadığı aktarılan haberde, Adalet Bakanlığı Polis İç Soruşturma Birimi'nin yürüttüğü soruşturmada, polisin ilgili birimine gelen istihbarat bilgilerini "açıkça göz ardı ettiği" belirtildi.

Adını açıklamak istemeyen İsrailli bir güvenlik yetkilisi, polisin saldırılara "göz yumduğu ve kimseyi tutuklamadığının" Şin-Bet tarafından da bilindiğini kaydetti.

İsrail polisi ise Haaretz'e, saldırıların kasten göz ardı edildiği iddiasının "yanlışlarla dolu" olduğunu öne sürdü.

Gazze'de ateşkes sonrası Batı Şeria'da Filistinlilere saldırılar arttı

Habere göre, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın "idari gözaltında tutulan", Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin serbest bırakılması kararının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılar arttı.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'ya bağlı Funduk köyüne düzenlenen saldırıdan sonra Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıların sıklığının arttığını gözlemlediği belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, pazartesi Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine saldırarak Filistinlilere ait ev, iş yerleri ve araçları ateşe vermişti.

Filistin Kızılayı ise Kalkilya'ya bağlı Funduk ve Cinsafut beldelerindeki olaylarda 12'sinin ağır darp nedeniyle, 9'unun ise göz yaşartıcı gazdan etkilenme sonucu yaralandığını duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, geçen hafta Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı çıkan aşırı sağcıları memnun edecek hamle yaparak işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırı düzenleyecekleri şüphesiyle "idari gözaltında tutulan" İsraillilerin serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, belde ve köylere saldırıyor

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarından gasbedilen yerleşimlerde yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki toprak gasbı ve buraya İsraillilerin yerleştirilmesi yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık köylere ve beldelere saldırp işgal altında yaşayan Filistinlilerin canları, evleri ve mülklerini hedef alıyor ve Filistinlilerin işgal altındaki yaşamını daha da zor hale getiriyor.