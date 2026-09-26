Haaretz yazdı: Netanyahu ABD’de İsrail’in itibarını dibe sürükledi

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Haaretz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu döneminde Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin ciddi biçimde yıprandığını öne sürdü. Gazete, ABD kamuoyundaki değişime ve Donald Trump’ın Netanyahu’ya yönelik tutumuna dikkat çekti.

Haaretz’den Netanyahu hükümetine suçlama

Haaretz’in değerlendirmesinde, Netanyahu’nun liderliğindeki hükümetin politikalarının İsrail’in ABD’deki itibarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Başyazıda, ABD’de hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar arasında İsrail’e yönelik desteğin gerilediği ileri sürüldü. Gazete, Netanyahu hükümetinde yer alan Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcı isimlerin de bu tablonun oluşmasında etkili olduğunu savundu.

ABD ile ilişkilerde yeni kriz iddiası

Haaretz, Beyaz Saray’da İsrail’e yakın bir başkan bulunmasına rağmen Netanyahu hükümetinin politikalarının ABD ile ilişkileri yeni bir dip noktaya taşıdığını öne sürdü.

Gazeteye göre ortaya çıkan tablonun İsrail’in ulusal güvenliği açısından uzun vadeli sonuçları olabilir. Yazıda, Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasının bu tabloyu değiştirmeye yetmeyeceği savunuldu.

Gazze ve İran savaşı da gündemde

Haaretz’in yazısında İsrail’e yönelik eleştirilerin nedenleri arasında birden fazla gelişme sıralandı. Bunlar arasında İran’daki savaşın ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, Batı Şeria’da İsrailli yerleşimcilerin uyguladığı şiddet, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar ve Doğu Kudüs’te Hristiyanları hedef alan saldırılar gösterildi.