Hacklenen robot süpürgeler kullanıcılara küfürler yağdırıyor

ABD'nin çeşitli şehirlerindeki robot süpürge kullanıcıları, cihazlarının ırkçı hakaretlerde bulunduğunu iddia etti. Minnesotalı avukat Daniel Swenson, Çin yapımı robot süpürgesinin arıza yapmaya başladığını ve garip sesler çıkardığını anlattı.

Swenson, kısa bir süre sonra cihazına bir yabancının erişim sağladığını fark ettiğini ve ardından süpürgenin hoparlörlerinden siyahlara yönelik ırkçı küfürler duyduğunu belirtti. Bu sesleri bir çocuk ya da ergenin konuşmasına benzettiğini ifade eden Swenson, "Cihazdan cihaza atlayıp ailelerle uğraşıyor olabilirler" dedi.

Ayrıca, hackerların süpürgenin kamera ve mikrofonuna erişim sağlamasının, özellikle çocuklarının mahremiyeti açısından büyük bir sorun teşkil ettiğinin altını çizdi.

Ülke genelinde yaşanıyor

ABD televizyon kanalı ABC, son aylarda bu tür olayların ülke genelinde yaşandığını bildirdi. Mayıs ayında, bir robot süpürgenin uzaktan kontrol edilerek Los Angeles'taki bir evde yaşayan köpeği kovaladığı ve bu sırada küfürler savurduğu iddia edilmişti.

Aynı ay, Teksas'ın El Paso kentinde de benzer bir modelin fişten çekilirken küfrettiği aktarıldı.