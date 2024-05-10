Hailey Bieber hamile! Justin Bieber baba oluyor

Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, bebek beklediklerini duyurdu. İkilinin hayranları bu habere çok sevindi.

Ağlarken fotoğraf paylaşmıştı

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yayınladığı fotoğraflarla gündeme oturmuştu. Ağlarken bir fotoğrafına kişisel hesabından yer veren Bieber’ın eşinden ayrılacağı iddia edilirken, gerçek kısa bir sonra ortaya çıktı ve sevenlerinin de yüreklerine su serpti.

Hailey hamile olduğunu belli eden pozlar verdi

İkili, eş zamanlı olarak fotoğraf ve video paylaşarak hayranlarına müjdeli haberi duyurdu. Hailey Bieber hamile olduğunu belli eden tül bir elbiseyle eşinin objektifine poz verdi. Dikkat çeken kareler pek çok beğeni ve yorum aldı. Çift için “Çok sevindirici bir haber” , “Sonunda” , “Tebrikler” gibi yorumlar yapıldı.