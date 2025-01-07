Haiti'de, 2024 yılında çetelerin yol açtığı şiddet olaylarında 5 bin 601 kişi yaşamını yitirdi

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Türk'ün Haiti'deki duruma ilişkin açıklamasını paylaştı.

"Geçen yıl Haiti'de çete şiddeti sonucu en az 5 bin 601 kişi öldürüldü"

Türk, "Geçen yıl Haiti'de çete şiddeti sonucu en az 5 bin 601 kişi öldürüldü. Bu sayı, 2023'teki toplam cinayet sayısına göre 1000'den fazla artış anlamına geliyor. Ayrıca bu dönemde ülke genelinde 2 bin 212 kişi yaralandı, 1494 kişi ise kaçırıldı." ifadelerini kullandı.

Bu rakamların tek başına Haiti'deki dehşeti yansıtamadığını ancak insanların maruz kaldığı şiddetin göstergesi olduğunu kaydeden Türk, geçen yıl çete üyelerinin ve çetelerle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere yönelik de 315 linç vakasını belgelediklerini belirtti.

Türk, "Haiti'de insan hakları ihlalleri, suistimaller ve yolsuzluğun uzun zamandır yaygın olduğu açık. Bunlar, ülkenin karşı karşıya olduğu çok boyutlu kriz, yerleşik ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin temel sebeplerinden bazılarını oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Bu sorunların giderilmesinin, yetkililerin çabası ve uluslararası toplumun desteğiyle mümkün olduğuna dikkati çeken Türk, insan hakları ihlallerine karıştığı bildirilen güvenlik güçlerinin sorumlu tutulması için denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Türk, BM Güvenlik Konseyi'nin ülkeye silah ve mühimmat tedarikini önlemek için hayati önem taşıyan ambargo kararına uyulması çağrısını yineledi.

Haiti'ye gelen silahların genellikle suç çetelerinin eline geçerek şiddet olaylarında kullanıldığını ifade eden Türk, "Binlerce kişi ölüyor, yüz binlerce kişi yerinden ediliyor. Saldırılar nedeniyle okullar ve hastaneler gibi temel altyapı ile hizmetler bozuluyor ve yok ediliyor." bilgisini paylaştı.

Haiti'de 2024'te 5 bini aşkın kişi silahlı çetelerin saldırılarında ölmüştü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

Ülkedeki şiddet olayları nedeniyle eski Başbakan Ariel Henry, Nisan 2024'te istifa etmiş, kurulan Geçici Konseyi Garry Conille'yi başbakan olarak atamıştı.

Konsey, 11 Kasım'da görevden aldığı Conille'in yerine de iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak atamıştı.