Hakan Akbaş: Bu kez tablo farklı, çatışma aylarca sürebilir!

Dünya, yeni güne yeni bir jeopolitik gerilimin çatışmaya dönüşmesiyle uyandı. ABD ve İsrail, İran’a saldırırken, İran da karşılık verdi.

Bu gerilim geçtiğimiz günlerde tırmanırken, ekonomim.com’a yazdığı yazısında önemli değerlendirmelerde bulunan Stratejist Hakan Akbaş, çatışmaya dönüşen durumu yine sosyal medya hesabında ve yine ekonomim.com’a özel şu şekilde değerlendirdi:

“İlk veriler, bunun 12 Gün Savaşı’na kıyasla çok daha planlı, daha geniş kapsamlı ve tırmanma eğilimi daha yüksek bir çatışma olduğunu gösteriyor.

Trump, İran’da rejim değişikliğini işaret ediyor. Bu sabah ABD halkına İran saldırılarıyla ilgili olarak seslenecek. Bu kez tablo çok farklı; rejim liderliğini hedef alan “baş kesme” operasyonları, ABD’nin doğrudan sahaya dahil olması, İran’ın hızlı ve organize misillemesi, Çatışmanın anında bölgeye yayılma riski.

Önümüzdeki temel soru şu: Süreç kontrollü ve sınırlı karşılıklı hamlelerle mi dengelenecek, yoksa daha önce caydırıcı rol oynayan “kırmızı çizgilerin” aşılması çatışmayı uzun süreli bir bölgesel savaşa mı dönüştürecek?”

🇺🇸🇮🇱🇮🇷ABD/İsrail - İran Savaşı - İlk veriler, bunun 12 Gün Savaşı’na kıyasla çok daha planlı, daha geniş kapsamlı ve tırmanma eğilimi daha yüksek bir çatışma olduğunu gösteriyor.



📍Trump Iran'da rejim değişikliğini işaret ediyor. Bu sabah ABD halkına İran saldırılarıyla ilgili… pic.twitter.com/kxRKfZJP3w — HAKAN AKBAŞ (@hakana) February 28, 2026

Netanyahu’nun Trump ve ekibi üzerindeki etkisi

“Trump’ın İsrail ile koordineli biçimde İran’da rejim değişikliği hedefiyle bu denli kapsamlı bir askeri süreci başlatması, Netanyahu’nun Trump ve ekibi üzerindeki etkisinin Türkiye’de yaygın şekilde algılanandan çok daha derin ve stratejik olduğunu açık biçimde ortaya koydu.”

#Trump’ın İsrail ile koordineli biçimde İran’da rejim değişikliği hedefiyle bu denli kapsamlı bir askeri süreci başlatması, #Netanyahu’nun Trump ve ekibi üzerindeki etkisinin Türkiye’de yaygın şekilde algılanandan çok daha derin ve stratejik olduğunu açık biçimde ortaya koydu.… pic.twitter.com/1sk9EireWE — HAKAN AKBAŞ (@hakana) February 28, 2026

"Aylarca sürebilir"

Akbaş, ekonomim.com’a durumu şu şekilde değerlendirdi:

“Saldırılar, şimdiden bölgesel savaşa dönüşüyor. Dubai ve Abu Dabi sürekli vuruluyor. İsrail'e füze saldırılarını devam ediyor. İran bir yıldır bugüne hazırlanıyordu. Eğer Hamaney öldürülmediyse bu savaş bölgesel başkentlere füze/drone saldırıları ve İran vekil güçleri üzerinden ABD hedeflerine hatta sivillere aylar sürecek bir savaşa dönüşebilir.

Trump’ın füze ve hava saldırılarıyla 50 yıllık, köklü ve ideolojik bir rejimi zayıflatıp halk ayaklanmasına güvenerek savaş yoluyla rejim değişikliğine yönelmesi gerçekçi görünmüyor.

Hamaney etkisiz hale getirilmediyse, rejimin muhtemel stratejisi haftalara hatta aylara yayılacak asimetrik ve çok katmanlı misillemeler olacaktır:

•Bölgedeki ABD’ye yakın başkentlere yönelik füze kapasitesinin kullanımı,

•ABD askeri ve diplomatik hedeflerine karşı vekil unsurlar üzerinden saldırılar,

•Kamikaze dronelerle ses getiren, periyodik ve düşük yoğunluklu ancak süreklilik arz eden eylemler.

Nobel Barış ödülünü isteyen Trump açısından ara seçimler öncesinde İran’la “kontrollü” bir bölgesel çatışma kısa vadede siyasi mobilizasyon sağlayabilir. Ancak Obama’yı “yeni Orta Doğu savaşları” üzerinden eleştirmiş bir liderin, uzayan Amerikalıların hayatına mal olabilecek bir İran dosyasını MAGA tabanına nasıl anlatacağı ayrı bir sınav olacak.”