Hakan Fidan, kritik Rusya-Ukrayna toplantısına katılacak!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen 2 Mart 2025 tarihinde Londra’da düzenlenecek Ukrayna konulu toplantıya katılacağı öğrenildi.

Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik son dönemde artan girişimlerle görüşme trafiği hız kazanırken, bu kapsamda 18 Şubat 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i Türkiye’de ağırlamıştı.

Dışişleri Bakanı Fidan da Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la önce 20 Şubat 2025 tarihinde Johannesburg’da G20 Dışişleri Bakanları Toplantıs’nda ardından da 24 Şubat’ta Ankara’da bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın ayrıca, 14-16 Şubat 2025 tarihlerindeki Münih Güvenlik Konferansı’nda da görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Trump’ın RF ve Ukrayna’dan sorumlu Özel Temsilcisi Keith Kellogg’la Rusya-Ukrayna savaşını ele alma imkânı olmuştu.

Trump-Zelenskiy görüşmesi

ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi, kameralar önünde yaşanan tartışmayla gündeme otururken, Avrupa ülkelerinde de tepkilere neden olmuştu.

Bakan Fidan’ın “kalıcı barışa” vurgu yapması bekleniyor

Dışişleri Bakanı Fidan toplantıda, “ABD Başkanı Trump’ın, müzakere odaklı son açılımı dahil, Rusya-Ukrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında fikir teatisinde bulunması ve ülkemizin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktarması” beklenirken, “Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye’nin çabalarını vurgulaması” da izlenecek.

Fidan’ın ayrıca “Türkiye’nin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini teyit etmesi” ve “2022 yılının mart ayında Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’nin önümüzdeki dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunun altını çizmesi” bekleniyor.

Önümüzdeki müzakere döneminde bölgede kalıcı güvenliğin, ekonomik refahın ve istikrarın tesisinin tüm tarafların ortak hedefi olması gerektiğini de Bakan Fidan vurgulayacak.

Ukrayna konulu toplantı

Ukrayna konulu toplantı, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’ın ev sahipliğinde 2 Mart 2025 tarihinde Londra’da gerçekleştirilecek. Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki güncel gelişmeler ile Avrupa güvenliği bağlamındaki hususların ele alınması öngörülüyor.

Söz konusu toplantıya Dışişleri Bakanı Fidan’ın yanı sıra, Ukrayna, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Finlandiya, İsveç, Çekya, Romanya ile NATO ve AB davet edildi.

Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Savaşı’nı ivedilikle sonlandırmak amacıyla Rusya ve Ukrayna Devlet Başkanlarıyla 12 Şubat 2025 tarihinde yaptığı doğrudan temaslar ile ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları arasında 18 Şubat 2025 tarihinde Riyad’da gerçekleştirilen görüşmeyle başlayan süreç karşısında yeni bir pozisyon belirlemek amacıyla Avrupa arasında başlayan konferanslar silsilesinin devamı oluyor.

Bu çerçevede, Fransa önce 12 Şubat’ta Almanya ve Polonya (Weimar Üçlüsü) ile İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık’ın yanı sıra Ukrayna’nın katılımıyla Dışişleri Bakanları düzeyinde Avrupa güvenliğinin görüşüldüğü bir toplantı düzenlemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve Rusya heyetleri arasında 18 Şubat’ta düzenlenen toplantının hemen öncesinde 17 Şubat’ta Paris’te bu kere Almanya, Polonya, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka Başbakanları ile AB Konseyi Başkanı Costa, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Rutte’nin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.