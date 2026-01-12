Halep’in doğusunda tansiyon yükseliyor: Suriye ordusundan YPG/SDG’ye sert uyarı

Suriye ordusu, Halep’in doğu kırsalındaki YPG/SDG tahkimatlarına takviye güçlerin geldiğini duyurdu.

Meskene ve Deyr Hafir çevresinde konuşlanan gruplar arasında terör örgütü PKK mensupları ve devrik rejim kalıntıları olduğu kaydedildi. Ordu kaynakları, sahadaki durumun acil şekilde değerlendirildiğini ve örgütün tahkimatının bölgede tehlikeli bir tırmanma riski oluşturduğunu belirtti.

Suriye ordusu: Pasif kalmayacağız

Yetkililer, bu gelişmeler karşısında Suriye ordusunun pasif kalmayacağını ve olası her askeri harekete sert yanıt vereceğini vurguladı. Açıklamada, örgütün hareketlerinin doğrudan takip edildiği ve önlem alınacağı ifade edildi. Uzmanlar, bölgedeki bu tür takviyelerin tansiyonu artırabileceği ve çatışma riskini yükseltebileceği görüşünde. Suriye ordusunun mesajı, hem yerel hem de uluslararası aktörler açısından dikkat çekici olarak değerlendiriliyor.

Bölgede güvenlik durumunun hassas olduğu ve olası gelişmelerin yakından izleneceği belirtildi. Halep doğusunda artan askeri hareketlilik, önümüzdeki günlerde çatışma riskini gündemde tutmaya devam edebilir.