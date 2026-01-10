  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nden patlama sesleri geldi
Takip Et

Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nden patlama sesleri geldi

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyon yürüttüğü Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi’nden patlama sesleri geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nden patlama sesleri geldi
Takip Et

Patlamaların, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sırasında terör örgütü tarafından tuzaklanan patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi ya da yaşanan silahlı çatışmalar sonucunda meydana gelmiş olabileceği belirtiliyor.

Suriye haber ajansı SANA’nın ordu yetkililerine dayandırdığı haberinde, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ının terör unsurlarından temizlendiği vurgulanmış, Suriye Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise teröristlerin önündeki tek seçeneğin en yakın askeri noktaya gelerek silahlarıyla birlikte teslim olmak olduğu ifade edilmişti.

Trump'ın tehditlerine yanıt: 'Küba satılık değil'Trump'ın tehditlerine yanıt: 'Küba satılık değil'Dünya
Trump, ABD'li petrol şirketlerinin yöneticileriyle Venezuela'yı görüştü, güvenlik garantisi verdiTrump, ABD'li petrol şirketlerinin yöneticileriyle Venezuela'yı görüştü, güvenlik garantisi verdiKüresel Ekonomi

 