Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nden patlama sesleri geldi

Patlamaların, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sırasında terör örgütü tarafından tuzaklanan patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi ya da yaşanan silahlı çatışmalar sonucunda meydana gelmiş olabileceği belirtiliyor.

Suriye haber ajansı SANA’nın ordu yetkililerine dayandırdığı haberinde, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ının terör unsurlarından temizlendiği vurgulanmış, Suriye Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise teröristlerin önündeki tek seçeneğin en yakın askeri noktaya gelerek silahlarıyla birlikte teslim olmak olduğu ifade edilmişti.