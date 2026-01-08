Halep’te çatışmalar tırmanıyor: PKK/YPG kontrolündeki mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Operasyonlar Heyeti, halka PKK/YPG’ye ait tüm bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu. Heyet, saat 13.30’dan itibaren söz konusu mahallelerde PKK/YPG mevzilerine yönelik nokta atışı operasyonların başlayacağını açıkladı.

Halep’te siviller için insani geçitler yeniden açıldı

Öte yandan, Halep’te sivillerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla iki insani geçidin yeniden açıldığı duyuruldu. Suriye Halep Valiliği, PKK/YPG’nin kontrolündeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin çıkışının engellenmesi üzerine, tahliyelerin güvenli şekilde yapılabilmesi için söz konusu geçitlerin aktif hale getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sivillerin güvenli bölgelere ulaşabilmesi için Suriye ordusuyla koordinasyon sağlandığı ve El-Avarid ile Zuhur Caddesi üzerindeki iki geçidin tahliye için kullanılabileceği ifade edildi. Tahliye işlemlerinin ise saat 10.00 ile 13.00 arasında, üç saatlik bir süreyle gerçekleştirileceği kaydedildi.

Suriye Ordusu'nun açıklamasının ardından Halep'te Eşrefiye ve Şeyh Maksud'taki siviller bölgeyi terk etmeye başladı.

MSB: Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye hükümetinin talep etmesi halinde Türkiye’nin gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"Terör örgütünün, sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak dört kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır.

Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir.

Türkiye, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Ülkemiz, ‘tek devlet, tek ordu’ ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir.

Bu kapsamda Suriye’nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."

Olay

Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri uzun süredir PKK/YPG kontrolünde bulunuyordu. Son zamanlarda bölgede çatışmaların yoğunlaştığı ve sivillerin mahallelerden güvenli şekilde çıkışının sınırlı olduğu belirlendi. Bazı geçiş yollarının kapalı olması nedeniyle bölge halkının güvenli alanlara erişimi kısıtlanmış, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar açısından riskler artmıştı. Yerel yönetimler ve uluslararası gözlemciler, sivillerin güvenli tahliyesinin sağlanmasının önemine dikkat çekmişti. Bu gelişmeler, Halep Valiliği ve ilgili güvenlik birimlerinin halkın korunması amacıyla gerekli insani tedbirleri planlamasını zorunlu kıldı.