Halep'te halk, temel ihtiyaçlarının karşılanmasını bekliyor

Esed rejimi karşıtı silahlı grupların 30 Kasım'da Halep kent merkezinin büyük bir bölümünü kontrolüne alması, bölge halkı ve yerinden edilenler için yeni bir başlangıç oldu.

Rejimin kentten çekilmesi haberini alan yerinden edilmiş Halepliler, yıllardır görmedikleri kent merkezine akın ediyor. Halep'e gelenlerin ilk uğradığı yerlerin başında tarihi Halep Kalesi geliyor.

AA muhabiri, tarihi Halep Kalesi'nin önünde sivillere düşüncelerini ve kentteki sorunları sordu.

Çobanbey Türkmenlerinden Burhan Süleyman, rejim güçlerinin kentten çıkarılmasının ardından büyük bir sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

Süleyman, "Halep'in şu anda çok güzel olduğunu ve rejimden temizlendiğini" belirterek, "Türkiye'deki yakınlarımız ve arkadaşlarımız Halep'e gelsinler. Türkiye'deki akrabalarımızla konuştuğumuzda Halep'e döneceklerini söylediler." dedi.

Halkın acil ihtiyaçlarının hemen karşılanması gerektiğini dile getiren Süleyman, "İhtiyaçlar elektrik, su ve temel gıda ürünleri. Şu an çok mutluyuz. Mutluluktan (devrim) bayrağı taşıyoruz. Esed rejiminden kurtulduk." ifadelerini kullandı.

"İnsanlar nefes almaya başladı"

40 yıldır Halep'te yaşadığını anlatan Ahmet Mustafa da kentte yaşanan son gelişmelerden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Mustafa, "Kentimizin özgürleştirilmesiyle durumlar daha iyi oldu. Neden mi daha iyi? Çünkü insanlar artık nefes almaya başladı, özgürlük için (rejime karşı) ayaklanmıştık. Buradan Türkiye ve Avrupa'daki kardeşlerime sesleniyorum; bir ay içinde geri dönüşler başlayacak. Türkiye'deki yakınlarım da dönmeyi düşünüyor. Buraya ters göç olacak. Kentimizin eski günlerine dönmesi için Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan destek bekliyoruz." diye konuştu.

Halihazırda elektrik, su ve temel gıda ürünlerine acil ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Mustafa, kentin yeniden ayağa kaldırılması için sanayi sektörünün canlandırılması gerektiğini kaydetti.

Halep'teki siviller normal hayata dönmeye çalışıyor

Halep'teki siviller, rejim ordusu ve İran destekli grupların kent merkezinden çıkarılmasının ardından normal hayata dönmeye çalışıyor.

AA, Halep sokaklarında sivillerin günlük yaşamını görüntüledi.

Halihazırda kentin güney mahalleleri ile merkezde, kuzey mahallelere kıyasla daha yoğun hareketlilik gözlemleniyor.

Trafiğin en yoğun olduğu yerlerden biri olan merkezdeki Cemiliyye Mahallesi'nde sivillerin pazara inerek alışveriş yaptığı görüldü.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki işgali sürüyor ve PKK/YPG'li teröristler yüksek binalara konuşlanmış durumda. Bu nedenle siviller Leyramon, Hüllük ve Bostanbaşı gibi mahallelerdeki evlerine dönmeye çekiniyor.

Siviller, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın kent merkezine düzenlediği hava saldırılarından büyük korku duyduklarını ifade ediyor.

"Çok mutluyum, hayatımda ilk kez kaleyi ziyaret ediyorum"

7 yaşındayken Halep'ten çıkmak zorunda kaldıklarını anlatan Ali Deleti ise uzun yıllar evlerinden uzak yaşadıklarını aktardı.

"Çok mutluyum, hayatımda ilk kez kaleyi ziyaret ediyorum." diyen Deleti, şunları kaydetti:

"Benzersiz bir mutluluk yaşıyorum. Kentin kurtarılmasının ardından gelip bugün Halep'i görmek istedim. Çocukluğumu yaşayamadığım şehrime döndüm. İnşallah 1-2 haftaya ailemle birlikte temelli burada olacağız. Eğer bir istikrar sağlanırsa ve saldırılar olmazsa Türkiye'deki akrabalarım da dönecek, çünkü evleri ve iş yerleri burada."