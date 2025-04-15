  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Halep'te PKK/YPG'nin tahrip ettiği su istasyonu onarılıyor
Takip Et

Halep'te PKK/YPG'nin tahrip ettiği su istasyonu onarılıyor

Suriye'nin Halep ilinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalanarak tahrip edilen su tesisi, yürütülen bakım ve onarım çalışmalarıyla yeniden yaklaşık 3 milyon sivile su sağlayacak şekilde faaliyete geçiriliyor.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Halep'te PKK/YPG'nin tahrip ettiği su istasyonu onarılıyor
Takip Et

Terör örgütü PKK/YPG, Halep’in kuzey kırsalında yer alan Hafse bölgesindeki su istasyonunu aralık ve ocak aylarında dron ve roketlerle hedef aldı.

Saldırılarda 2 sivil hayatını kaybederken, tesisin ikinci arıtma merkezinde büyük çapta tahribat meydana geldi.

Su istasyonu, meydana gelen tahribat nedeniyle halihazırda kapasitesinin yalnızca yüzde 40'ı ile çalışıyor ve Halep’te yaşayan 3 milyon sivile sınırlı düzeyde su temin ediliyor.

Tesis hakkında bilgi veren mühendis Hasan Hacci, Halep Su İstasyonu'nun üç arıtma merkezinden oluştuğunu, geçmiş dönemde terör örgütü PKK/YPG'nin tesisi intihar dronları ve roketlerle hedef aldığını söyledi.

Saldırılarda 2 tesis çalışanının hayatını kaybettiğini ifade eden Hacci, su arıtma merkezinde ciddi hasar oluştuğunu belirtti.

Hacci, Halep ve Münbiç'e su sağlayan en önemli ana damarlardan biri olan Hafse Su İstasyonu'nun, çatışmalar ve tahribat nedeniyle kapasitesinin ciddi oranda düştüğünü dile getirerek, "Su pompalama oranı yüzde 60'lara kadar geriledi. Yedek parça eksikliği, bakım ekiplerinin ulaşamaması ve güvenlik risklerine rağmen görevimizi sürdürdük." diye konuştu.10 Mart’ta varılan anlaşmanın ardından bakım ekiplerinin tesise yeniden ulaşabildiğini aktaran Hacci, yedek parçaların temininde kolaylık sağlandığını ve onarım sürecinin hızlandığını vurguladı.

Hacci, halihazırda dernekler ve devlet kurumlarının katkılarıyla tüm tesisin bakım ve onarımının gerçekleştiğini, kısa süre içinde normale dönmesinin ve su pompalama işlemlerinin daha verimli hale gelmesinin beklendiğini kaydetti.

"Kente saatte yaklaşık 13 bin 500 metreküp su sağlanacak"

Halep il merkezindeki arıtma tesisinde görevli mühendis Şeher Ahmed de mevcut durumda kente saatte yaklaşık 13 bin 500 metreküp su sağlandığını belirtti.

Hafse'den Halep’e su iletiminde yaşanan iyileşmeye dikkati çeken Ahmed, "Anlaşma sonrası ana istasyona bağlı tüm projelere ulaşabiliyoruz. Bakım çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki süreçte Halep’e su pompalama oranı daha da artacak." dedi.

Ahmed, yürütülecek bir sonraki bakım çalışmalarıyla Münbiç ilçesine de su temin edileceğini sözlerine ekledi.

Almanya ekonomisinde iyimserlik çöktü: ZEW endeksi hızlı gerilediAlmanya ekonomisinde iyimserlik çöktü: ZEW endeksi hızlı gerilediKüresel Ekonomi
ABD ve AB'den Çin'e karşı tarife hamlesi beklentileri güçlendi! İttifak gelebilirABD ve AB'den Çin'e karşı tarife hamlesi beklentileri güçlendi! İttifak gelebilirDünya

 

Dünya
Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler 24 saatlik greve gitti
Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler 24 saatlik greve gitti
KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 3 Mayıs'ta açılıyor
KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 3 Mayıs'ta açılıyor
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin: Türkiye, bölgesel istikrarı sağlama çabalarında önemli ortak
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin: Türkiye, bölgesel istikrarı sağlama çabalarında önemli ortak
İngiliz asker Türkiye’de saç ektirmek için ordudan 1 milyon sterlin çaldı
İngiliz asker Türkiye’de saç ektirmek için ordudan 1 milyon sterlin çaldı
Rümeysa Öztürk davası: Yargıç ‘anayasa krizi’ çıkaracağı uyarısı yaptı
Rümeysa Öztürk davası: Yargıç ‘anayasa krizi’ çıkaracağı uyarısı yaptı
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff: Putin "kalıcı barış" istiyor
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff: Putin "kalıcı barış" istiyor