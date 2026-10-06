Halka arz piyasası neden önce canlandı, sonra yavaşladı?

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ABD’de halka arz piyasası yılın ilk döneminde güçlü bir ivme yakaladı. Halka arzlardan elde edilen gelir 2026’da 147,5 milyar dolara ulaşırken, geçen yılın aynı dönemindeki 44 milyar dolarlık seviyenin oldukça üzerine çıktı. Toplam gelirin yükselmesinde özellikle SpaceX’in 86 milyar dolarlık halka arzı ile SK Hynix’in Nasdaq’ta gerçekleştirdiği 26,5 milyar dolarlık arz etkili oldu.

Piyasadaki hareketlilik son dönemde azaldı

Ancak rekor rakamlar, halka arz piyasasının tamamında aynı ölçüde güçlü bir tablo oluştuğu anlamına gelmiyor. Eylül ayındaki İşçi Bayramı’ndan bu yana ABD’de yalnızca üç şirket borsada işlem görmeye başladı. Bazı şirketlerin halka arz planlarını ertelemesi veya tamamen iptal etmesi de piyasanın ivme kaybettiğini gösterdi.

Bazı şirketler halka arzdan geri adım attı

Bamboo Insurance halka arzını erteleyen şirketler arasına katılırken, Holtec Nuclear borsa kotasyonunu öteledi. SoftBank’ın ABD’deki veri merkezi geliştiricisi SB Energy de halka arz takvimini yavaşlattı.

Fitness giyilebilir cihaz üreticisi Oura ise halka arzını tamamen iptal etti. Bu kararlar, özellikle yapay zeka altyapısı ve yüksek büyüme beklentileri taşıyan şirketlerde yatırımcı ilgisinin sorgulanmaya başladığını ortaya koydu.

Yeni halka arzların yüzde 40’ından fazlası geriledi

2026’da borsaya açılan şirketlerin yüzde 40’tan fazlası, halka arz edildiği fiyatın altında işlem görüyor. SpaceX ve SK Hynix hariç tutulduğunda yeni halka arzların ağırlıklı ortalama getirisi yüzde 4 kayba işaret ediyor. Aynı dönemde S&P 500 endeksinin yüzde 12 yükselmesi, halka arz edilen şirketlerle genel piyasa arasındaki farkı daha belirgin hale getiriyor.

Yüksek değerlemeler yatırımcıları zorluyor

Piyasadaki sorunlardan biri, bazı şirketlerin henüz yeterince güçlü operasyonel sonuçlar ortaya koymadan yüksek değerlemeler talep etmesi.

SB Energy, henüz bir veri merkezini faaliyete geçirmemiş olmasına rağmen 50 milyar dolarlık değerleme hedefledi. Oura ise halka arzdan sağlanacak kaynağın büyük bölümünün yeni yatırımlar yerine erken yatırımcıların nakit çıkışına yönelmesine rağmen Garmin’e kıyasla yüksek bir değerleme primi istedi.

Halka arz süreci şirketleri kırılgan bırakıyor

Halka arz hazırlıkları genellikle en az altı ila dokuz ay sürüyor. Bu süreçte piyasa koşullarının değişmesi, şirketlerin başlangıçta belirlediği değerlemelerin yeniden değerlendirilmesini zorlaştırıyor. Değerlemeler gerilediğinde şirketlerin daha önce kabul ettiği fiyat aralıklarını değiştirmesi de kolay olmuyor. Böylece halka arz süreci boyunca ortaya çıkan piyasa değişimleri, şirketlerin borsaya çıkış koşullarını doğrudan etkiliyor.

Yatırım bankalarının fiyatlama baskısı tartışılıyor

Halka arzlarda yatırım bankalarının şirketlerden yetki alabilmek için yüksek değerleme beklentileri sunduğu belirtiliyor. Daha yüksek değerleme öneren bankaların bazı işlemlerde yetki kazanması, bankacıların sonraki halka arzlarda da iyimser fiyatlamalara yönelmesine neden olabiliyor. Büyük ABD halka arzlarında birden fazla aktif talep toplama yöneticisinin bulunması ise baş bankanın hesap verebilirliğini azaltabiliyor.

Özel sermaye şirketleri de baskı altında

Piyasanın mevcut görünümü, özel sermaye şirketlerini de zorluyor. 2020 ve 2021 yıllarında yüksek fiyatlardan satın alınan varlıkların bugün halka arz edilmesi, bu şirketlerin daha düşük değerlemelerle karşılaşmasına neden olabiliyor. Bu durum, özel sermaye şirketlerinin elinde henüz satılmamış varlıkların birikmesine katkıda bulunuyor.

Yatırımcıların tercihi değişiyor

Yatırım fonlarının hızlı büyüme ve ölçek potansiyeli taşıyan şirketlere daha yüksek fiyat ödemeye devam ettiği görülüyor. Buna karşılık borç yükü yüksek, orta ölçekli veya tüketici harcamalarındaki dalgalanmalara ve faiz oranlarındaki değişimlere daha açık şirketlere yönelik yatırımcı ilgisi daha sınırlı kalıyor.

Wall Street’te zamanla yarış başladı

Halka arz piyasasındaki belirsizlik, Wall Street'teki işlem takvimini de etkiliyor. Bankaların, gelecek yıl piyasa koşullarının daha zor hale gelebileceği beklentisiyle mevcut işlemleri piyasa açıkken tamamlamaya çalıştığı belirtiliyor. Böylece rekor seviyedeki halka arz gelirlerine rağmen piyasanın geleceğine ilişkin temkinli yaklaşım güçleniyor.

Rekor rakamlar kırılganlığı gizliyor

2026, halka arz gelirleri açısından güçlü bir yıl olarak öne çıkıyor. Ancak toplam rakamların önemli bölümünü SpaceX ve SK Hynix gibi çok büyük işlemler oluşturuyor.

Diğer şirketlerin performansı, ertelenen ve iptal edilen halka arzlar ile arz fiyatının altında işlem gören yeni hisseler birlikte değerlendirildiğinde, piyasanın güçlü bir başlangıcın ardından daha temkinli bir döneme girdiği görülüyor.