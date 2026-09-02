Halka arzlarda alarm: Piyasadaki büyük dalga risk yaratabilir

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Hong Kong Borsası, yılın ilk yedi ayında 104 halka arza sahne oldu. Bu işlemler aracılığıyla şirketler yaklaşık 42 milyar dolar topladı.

Ocak-temmuz döneminde elde edilen halka arz geliri, geçen yılın aynı döneminin iki katından fazla gerçekleşti. Hong Kong ayrıca 2025 yılında halka arzlardan sağlanan gelir bakımından dünya genelindeki diğer büyük borsaları geride bıraktı. Buna karşın ikincil piyasadaki görünüm aynı ölçüde güçlü değil. Hang Seng Endeksi 2026 başından bu yana yaklaşık yüzde 1 gerilerken, büyük borsalar arasında beşinci en zayıf performansı sergiledi.

Çinli şirketler Hong Kong’a yöneliyor

Halka arz piyasasındaki hareketliliğin arkasında Çinli şirketlerin Hong Kong’u tercih etmesi de bulunuyor. Şanghay ve Shenzhen borsalarında hisse arzlarına yönelik kuralların sıkılaştırılması, bazı Çinli şirketlerin Hong Kong’a yönelmesine neden oldu. ABD’de işlem gören bazı Çinli şirketler de ABD-Çin arasındaki gerilim nedeniyle Hong Kong’da ikincil listeleme seçeneğini değerlendiriyor.

Shein de jeopolitik belirsizlikler nedeniyle New York veya Londra’da işlem görme planından vazgeçerek 31 Ağustos’ta Hong Kong’da halka arz edildi.

Halka arz dalgaları neden endişe yaratıyor?

Geçmiş piyasa verileri, şirketlerin hisse ihracını artırmasının gelecekteki piyasa performansına ilişkin bazı risk işaretleri taşıyabileceğine işaret ediyor.

1928-1997 yılları arasındaki ABD piyasa verilerini inceleyen çalışmalar, şirketlerin daha düşük piyasa getirilerinden hemen önce daha fazla hisse ihraç ettiğini ortaya koydu. 2005 yılında yayımlanan başka bir araştırma ise halka arz yoğunluğunun güçlü piyasa dönemlerinin ardından arttığını ve zayıf dönemlerden önce görülebildiğini gösterdi. Bu nedenle Hong Kong’daki mevcut halka arz hareketliliği, yalnızca şirketlerin sermaye toplama kapasitesi açısından değil, genel piyasa görünümü açısından da yakından izleniyor.

Yükselişin ardından halka arzlar arttı

Hong Kong’daki halka arz hareketliliği, Çin hükümetinin Eylül 2024’te yeni parasal teşvik açıklamasının ardından Hang Seng Endeksi’nin bir yıl içerisinde yüzde 40’tan fazla yükselmesiyle ivme kazandı. Şirketler ise halka arz kararlarını çoğu zaman belirsiz piyasa koşullarında almak zorunda kalıyor. Piyasanın toparlanmasını bekleyen şirketler, değerlemelerin yükselmesinin ardından ancak zirveye ulaşılmadan önce borsaya açılmayı tercih edebiliyor.

Yeni halka arzlarda ilk gün performansı dikkat çekiyor

Hong Kong’da gerçekleştirilen yeni halka arzların önemli bölümü, işlem görmeye başladıkları ilk günlerde olumlu bir performans sergiledi. 31 Ağustos’ta Hong Kong’da işlem görmeye başlayan Shein hisseleri ise ilk işlem gününü yaklaşık yatay tamamladı.

Halka arz piyasasındaki güçlü görünüm ile ikincil piyasadaki zayıflığın aynı anda yaşanması, Hong Kong borsasında sermaye girişlerinin piyasanın geneline nasıl yansıyacağı konusundaki soru işaretlerini artırıyor.