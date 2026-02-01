Hamaney: ABD savaş başlatırsa bu kez bölgesel çatışma olur

İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin olası saldırısına karşı açıklama yaptı.

Hamaney, İran halkının ABD’nin tehditlerinden etkilenmediğini belirtti.

İran dini lideri, saldırı ihtimaline ilişkin, "ABD savaş başlatırsa bu kez bölgesel bir çatışma olacağını bilmeli" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları

Florida eyaletine seyahati sırasında Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda ise nihai karar alıp almadığı yönündeki soruya, bölgede güçlü askeri unsurların bulunduğunu belirterek yanıt verdi.

"Bunu kesin olarak söyleyemem ancak o yöne doğru ilerleyen çok büyük ve güçlü gemilerimiz var. Umarım kabul edilebilir bir şey üzerinde müzakere ederler" diye konuşan Trump, İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini dile getirdi.

Trump, "Nükleer silahların olmadığı, herkes için tatmin edici bir müzakere anlaşması yapılabilir ve bunu yapmaları gerekir ancak bunu yapıp yapmayacaklarını bilmiyorum. Ama bizimle görüşüyorlar. Ciddi şekilde bizimle görüşüyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

İran ordusunun açıklamaları

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, İran ile ABD arasındaki savaş ihtimaline ilişkin teyakkuzda olduklarını söylemişti.

İran ordusunun, ülkenin savunulması noktasında tam hazırlık içerisinde olduğunu belirten Hatemi, "Elimiz tetikte bölgedeki düşmanın hareketlerini yakından izliyoruz. İran ortadan kaldırılabilecek bir ülke değil" demişti.