Hamaney, Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığını onayladı

İran'da İbrahim Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasında ölmesi üzerine 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, mazbatasını dini lider Ayetullah Ali Hamaney'den alarak resmen göreve başladı.

Başkent Tahran'da İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen mazbata törenine İran'ın dini lideri Hamaney ile Pezeşkiyan'ın yanı sıra geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin 'cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin raporu sunmasının ardından Hamaney, Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığını onaylayarak mazbatasını teslim etti.

Hamaney: Dış politika alanındaki önceliklerimiz komşularımız

Törende konuşma yapan Hamaney, seçim sürecindeki tartışmaların sona ermesi gerektiğini belirterek, "Seçimde kaybedenimiz yoktur. Millet galip geldi. Halk, değerli bir cumhurbaşkanı seçti. Hepimiz büyük işler başarması için ona ve hükümetine yardım etmeliyiz" diye konuştu.

Ülkesinin dış politika tercihlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hamaney, önceki hükümet dönemindeki komşularla ilişkileri önceleyen politikanın devam etmesi gerektiğini belirterek, "Dış politika alanındaki önceliklerimiz komşularımız, Asya ve Afrika gibi ülkeleri gibi diplomasimizin kapsamını genişleten ülkelerdir. Avrupa ülkelerine bir düşmanlığımız yok ancak onlar bize karşı son yıllarda kötü tutum sergilediler" dedi. Hamaney, ülkenin küresel sorunlara yaklaşımının 'aktif ve etkili' olması gerektiğini kaydetti.

Savaş ve soykırım suçlarıyla itham edilen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanmasına da değinen İran'ın dini lideri Hamaney, "Siyonist rejim bir devlet değil, bir suç çetesi, bir katil terör çetesidir. Savaş suçlusunun (Netanyahu) Amerikan Kongresi'nde dinlenmesi büyük rezaletti" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan: Liderin genel politikalarının çerçevelerini işler hale getirmeliyiz

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise "Ben tüm kalbimle bu insanlara hizmet edeceğime söz veriyorum ve şehitlerimizin, bu vatan için canlarını ortaya koyanların yoluna devam edeceğime söz veriyorum" dedi. Hamaney'in ortaya koyduğu vizyona göre hareket edeceğini belirten Pezeşkiyan, "Liderin genel politikalarının çerçevelerini işler hale getirmeliyiz. Birlik olup bu politikaları uygularsak ülke en iyi noktaya ulaşır" diye konuştu.

İran'da 5 Temmuz 2024 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski sağlık bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu. Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla 30 Temmuz tarihinde Meclis'te yemin töreni düzenlenecek. Bunun ardından Mesud Pezeşkiyan, oluşturduğu kabinesini güven oyu için Meclis'e sunacak.